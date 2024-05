VIŠE SE NE KRIJU! Rale priznao vezu s Anom Nikolić: Kada biste ubacili kamere tamo gde živimo...

Kompozitor Goran Ratković Rale priznao je, posle nekoliko nedelja šuškanja, da je u emotivnoj vezi s pop zvezdom Anom Nikolić!

Kaže da je u ilegali već 30 godina, ali da je sada sticajem okolnosti nešto prisutan u medijima zbog čega nije siguran kako da se postavi.

- U ilegali sam već 30 godina i sad sam odjednom... ne znam ni kako da se ponašam.

Prokomentarisao je sukob Ane Nikolić i Olje Bajrami za koji kaže da se zapravo nije ni desio:

- Nije to bio nikakav sukob. One se nisu ni srele niti se videle. Ja sam se sam Anom posvađao, ona je pozvala novinare. Ana i ja se svađamo svaki dan. To je kao Skadar na Bojani - rekao je on, pa priznao vezu sa Anom:

Ne krijem, nije nije sporno da smo zajedno, ali ne vidim u čemu je poenta insistirati na tome. Mislim da bi bilo dobro da kamere ubacite tamo gde živimo pa da vidite na šta to liči. To traje dok neko ne ode da spava. Konstantno - rekao je Rale za Kurir.

Autor: pink.rs