'BIĆE 2.000 ZVANICA I SLAVIĆEMO TRI DANA' MC Stojan i Zorana SPREMAJU GALA SVADBU, reper ima jedan zahtev za goste!

Zorana Mićanović, poznatija kao Zorana Sikter, proslavlja svoj 19. rođendan, a na veselje je došao i njen partner, MC Stojan.

Mlada pevačica okupila je brojne poznate ličnosti. Slavlje je upriličilo između 400 i 500 zvanica, a njen dečko došao je među poslednjima.

- Imam jako opravdanje, oprostiće mi, sigurno. Ispeglaću ja to posle sa njom - rekao je Stojan, pa otkrio šta je svojo partnerki poklonio za rođendan:

- Dobila je kovertu, pa neka kupi šta želi, jer ona najbolje zna šta želi.Zorana je istakla da je najveći poklon koji može da dobije od njega podrška, te je reper otkrio da li joj, kao stariji kolega, udeljuje savete.

- Da, ja sam prošao već sve to. Savetujem je da bude uporna i vredna. Ponosan sam na nju, baš baš. Zna ona šta radi, a uvek ima moju podršku. Ja sam tu šta god da treba. Dogovaramo se oko pesama, ali kao što sam rekao, ona zna šta radi i to radi jako dobro. Mnogo radi, svaki dan, to psihički ne može da se izdrži, savetujem joj da podigne cenu, a proredi nastupe - Istakao je on, pa otkrio kada se zaljubio u Zoranu:

- Duet je prošao odlično, radili smo na njemu oko dva meseca i tada su se i rodile te neke stvari između nas.Slavljenica je izjavila da je spremna za svadbu, te je MC Stojan prokomentarisao navode svoje partnerke:

- Što da ne? Kod mene nema da li sam spreman ili ne, kod mene se sve dešava spontano. Neće biti ništa tajno, biće svadba za 2.000 ljudi, svako po 500 evra, nemoj neko da je došao sa manje! Tri dana će da traje, pa ko preživi, pričaće! - našalio se reper za Kurir.

Autor: Pink.rs