ZAPUŠILA IM USTA! Jovanu Jeremić prozvali, ona im žestoko odbrusila: Imam telo Monike Beluči i odlučnost Živojina Mišića!

Voditeljka Jovana Jeremić gostovala je u jednoj političkoj emisiji, a sada je odbrusila hejterima.

Naime, Jovana se na svom Instagram profilu obratila svim ljudima koji kažu da je nisu prepoznali u emisiji i koji su je prozvali, a ona nije birala reči kada im je javno odgovorila.

- Mnogi komentarišu da ne mogu da me prepoznaju u emisiji, ja im poručujem da ne znam za kakvu su me smatrali. To, pak govori o njihovom koeficijentu (ne)inteligencije i manjku iskustva da procene unapred ispravno i analitički tačno. Za razliku od većine foteljaša, kao i onih koji to žele postati, ja se jesam školovala ozbiljno za politiku i društvene teme - napisala je Jovana i nastavila:

- O tome postojano i neizbrisivo svedoče moje diplome, pobede na međunarodnim takmičenjima u diplomatiji, kao i državnim takmičenjima u besedništvu i republičkim takmičenjima iz srpskog jezika. Mene zovu kraljicom čuvene "Petice", najvećeg amfiteatra Radomira Lukića na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu - napisala je voditeljka pa dodala:

- I to uvek bude tako kad se ne informišete, a potcenite protivnika, koji uzgred rečeno, jeste fatalna plavuša sa telom Monike Beluči, mozgom Čarlsa Bukovskog, a odlučnošću vojvode Živojina Mišića. I za kraj, najveća privilegija je da u životu možeš da postaneš sve što poželiš, posebno ako radiš na sebi i svestan si starog pravila rimskog prava: Ko može više, može i manje - obrnuto ne važi. A može i ova rečenica čuvenog Duška Radovića: "Pametni mogu da biraju kada da budu pametni, a kada glupi, kako im više odgovara. Glupi nemaju izbora".

Autor: Pink.rs