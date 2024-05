Presrećni!

Folk pevač Darko Lazić sa svojom suprugom Katarinom otkrio je da čekaju devojčicu. Darko će s jeseni dobiti treće dete, dok je to Katarini prva beba, a oboje ističu da su dugo želeli prinovu.

Kako iz prethodnih odnosa ima ćerku Lorenu i sina Alekseja, folker je otkrio kako su njegovi naslednici reagovali kada su saznali da će dobiti sestru.

- Lorena zna odavno za to i ona je bila presrećna, ona obožava decu, a Aleksej je bio sav zbunjen, mali je još i nije znao šta ga je snašlo, ali je rekao da bi voleo da bude bata - rekao je Darko, a na pitanje kako je on reagovao kada je saznao da je Kaća ostala trudna, odgovorio je:

- Pa ja sam radio na tome. Jedva sam čekao to.

Lazić priznaje da je bilo i suza.

- Vi znate da sam ja veoma veliki emotivac i da sve što je porodično, ja popustim jako lako i emotivan sam pogotovo kada su deca u pitanju. Naravno da je bilo suza, ja ne mogu da se suzdržim kad to krene iz mene.

Na pitanje da li Kaća zahtevna trudnica dodao je da je malo počela da ga "maltretira".

- Do juče nije bila, a onda je počela malo da me maltretira. Sve su to lepe i slatke muke, ništa mi nije teško. Ja svima ispunjavam sve želje.

Iako se spekulisalo odmah da čekaju devojčicu, Darko je sada to potvrdio i zvanično.

- Devojčica je. Mi smo oboje hteli devojčicu. O imenu još nismo razmišljali, ima vremena, lagano.

Njegova majka Branka veoma je ponosna što će dobiti još jedno unuče.

Moja majka je presrećna. Ona voli decu, ima već četiri unučadi. Njoj je to posle svega što nam se desilo, nešto najlepše. Popila je tri čašice rakije.

Kako su Kaća i on jedno drugom prva ljubav, Darko smatra da je Katarina oduvek znala da će dobiti dete upravo sa njim.

- Mislim da da. To je tako suđeno da bude, da posle svih ovih godina se mi ponovo nađemo. Ta ljubav nikad nije prestajal skroz, emocije su bile tu. To je sudbinski - zaključio je.

