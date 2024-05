POTRESNA ŽIVOTNA PRIČA MILANA STANKOVIĆA! Otac ubio kolegu sa posla, pa umro u zatvoru! Ovako je pevač govorio o njemu i paklu koji je preživeo! (FOTO)

Sumnja se da je u pitanju krvna osveta!

Život i karijera Milana Stankovića su u najmanju ruku živopisni. Od karijere započete u zvezdama Granda, do Evrovizije i njegovog neobičnog stajlinga, boravka po manastirima pevač nije prestajao da intrigira javnost.

On poslednjih meseci izaziva pažnju jer je odlučio da se povuče iz javnosti i promeni život iz korena, a šuškalo se i da ima nameru da se zamonaši, a trenutno je na Hilandaru, gde provodi neko vreme pomažući bratstvu ovog svetogorskog manastira.

Međutim, jedna informacija o Milanovom životu nije toliko poznata, a radi se o njegovov pokojnom ocu.

Nedugo posle Milanovog rođenja, Stankovićev otac je počinio krivično delo, a nekoliko godina kasnije je nastradao u zatvoru. Porodica je odmah posumnjala da je u pitanju krvna osveta.

Otac Milana Stankovića Goran Stanković ubio je kolegu s posla pre više od 30 godina, zbog čega je osuđen na višegodišnju zatvorsku kaznu. Posle pet godina izdržavanja robije on je preminuo pod nerazjašnjenim okolnostima. Porodici je javljeno da je poginuo tako što je pao sa skele, ali oni ni danas u to ne veruju. Porodica Stanković ubeđena je da je Goran ubijen zbog krvne osvete.

Pevač je na početku svoje karijere pričao o ovom, za njega bolnom periodu i tada je izjavio kako sumnja u zvaničnu verziju da mu je otac poginuo u zatvoru.

Imao sam samo pet meseci kada je moj otac otišao u zatvor. Zato ga se i ne sećam, ali kroz glavu mi prolaze slike iz poseta. Nikada nisam imao osećaj da imam tatu, već nekog teču kojeg sam povremeno viđao. Moj otac je zbog nekog duga ubio izvesnog čoveka s kojim je radio u pekari. Posle pet i po godina saopštili su nam da je pao sa skele i poginuo, ali ne verujem u to. Mislim da se radi o krvnoj osveti, rekao je tada Stanković i opisao kako je izgledalo njegovo odrastanje bez jednog roditelja.

Ne znam kakav bih bio da sam rastao uz oca, ali oduvek sam se osećao inferiorno. Kada bih u društvu rekao da nemam tatu, izazvao bih sažaljenje. Kao da sam ja kriv što je to tako. Najteže su mi pala pisma koja je slao iz zatvora. Jednom sam ih slučajno našao i bio sam potpuno izgubljen. Znao sam da ga ne mogu vratiti. Osetio sam koliko mu je svako pismo drugačije, u nekim se prepoznavao očaj, ponekad optimizam. Mama me je, uprkos svemu, izdržavala i borila se za mene i sestru. Radila je u trafici, peglala, čistila po kućama. Često je i pozajmljivala novac, izjavio je Milan pre više od deset godina.

