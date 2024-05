PRVA FOTKA TRUDNE MARIJE KILIBARDE! Evo kako voditeljka izgleda u PETOM mesecu trudnoće!

Voditeljka Marija Kilibarda čeka bebu sa Banetom Vučelićem, a kako je "Blic" pisao, ona je petom mesecu trudnoće.

Naime, Marija je sada podelila niz svojih fotografija na Instagramu i pokazala kako izgleda u petom mesecu trudnoće, a na jednoj fotografiji se vidi i trudnički stomak.

Mnogi komentarišu da voditeljka prelepo izgleda i da joj očigledno trudnoća prija.Kilibarda je sada za domaće medije otkrila kako se oseća u blagoslovenom stanju.

- Ovo što nam se dešava je najveći životni blagoslov. Štipkam se svaki dan za nadlakticu da se uverim da nije san! Super se osećamo, naša devojčica i ja. Dogurali smo do polovine trudnoće. Samo da sve ostane ovako do kraja. Pregršt ljubavi, podrške i čestitki dobijam i to mi ispunjava srce zahvalnošću - rekla je Marija Kilibarda.

Kilibarda je u petom mesecu trudnoće i odlično se oseća. Majka Baneta Vučelića, glumica Ljiljana Dragutinović, se tim povodom oglasila za "Blic" i potvrdila ovu lepu vest.

- Jeste, tačno je. Krili smo koliko smo mogli jer je ona javna ličnost, lepa vest za našu porodicu - rekla je Ljiljana za Blic.

Autor: Pink.rs