IZGUBIO MNOGO KILOGRAMA! Nikola Rokvić objavio fotografiju iz teretane i pokazao kako izgleda nakon MESEC DANA PEŠAČENJA!

Pevač Nikola Rokvić nedavno se vratio u Srbiju nakon mesec dana hodočašća.

Nikola Rokvić pešačio je od Beograda do Egine kako bi sakupio novac za dečiju onkologiju, a njegovu misiju pratio je čitav region.

Sada se pevač oglasio na svom Instagram profilu gde je podelio fotografiju iz teretane i pokazao kako izgleda nakon ovog podviga.

"Mršavi Niđo", napisao je Rokvić u opisu fotografije na kojoj se može videti kako je muzičar drastično smršao.

Podsetimo, po povratku u Beograd, Nikola Rokvić za "Blic" je dao veliki intervju o svojoj misiji.

- Bio sam sam tokom rute najveći deo, sa mnom su krenula i moja tri prijatelja, koja su bila u kamperu, gde sam ja i spavao, prvu noć nije stigao kamper, pa sam spavao u šatoru, a to nije tako dobro opcija, jer je bilo 4 stepena. Posle je bilo lakše, bila je i opcija da krenemo bez kampera, ali onda bi mnogo gubio energije da nađem smeštaj, naročito što sam poznata ličnost. Verovatno bi ljudi hteli da me ugoste i da popričamo i to bi mi oduzelo mnogo energije, Tokom rute sam bio isključivo sam, oni su me s vremena na vreme posetili da me pitaju da li mi treba hrana, voda, banana ili neka čokoladica i tada iskoriste trenutak da me uslikaju. Nas četvoro muškaraca je bilo u kamperu, nije bila nijedna nesuglasica - otkio je Nikola i dodao:

- Najteže su mi bile stvari oko životinja i nekih predela gde sam bio sam samcijat, u šumama i njivama, gde sam išao mimo puta i taj dan kada sam ušao u Grčku, tada mi je bilo jako teško zbog promene klime, velika je vlažnost, na pola puta sa ostao bez snage i energije - rekao nam je on.

