ZARAĐIVAO JE MILIONE, A DANAS JE NAZAPOSLEN! Čuvenog densera porodična tragedija je dotukla! Izgubio je brata i majku: OSTAO SAM SAM NA SVETU!

Pevač Igor Todorović, poznatiji kao Dr Iggy proslavio se pesmom "Oči boje duge", te je devedesetih harao muzičkom scenom, a samim tim zarađivao i ogromne sume novca.

Iako je uživao veliku slavu, u jednom periodu se povukao sa estrade i počeo da vodi život van kamera i o njemu se malo zna.

Denser i dalje nastupa sa Tanjom Banđur, s kojom je snimio najveće hitove, ali više ne uživa u luksuzu kao ranije.

Jednom prilikom ispričao je koliko je zarađivao, međutim, taj novac je brzo proćerdao.

"Koliko god drugi pričali da su devedesete bile najlošije godine, meni su bile najlepše. Bili smo mladi, zarađivali smo mnogo, putovali smo, bili smo omiljeni svuda... Stvarno smo bili velike zvezde! Sećam se da je 40, 50 devojaka stajalo ispred moje kuće da se fotografišemo. Euforija oko nas je bila velika. Imao sam i svoju jahtu, dva-tri automobila, vodio sam celu svoju ekipu na skijanja i letovanja. Mesečno sam dobijao za nastupe 40.000 maraka, a imao sam 25 godina", ispričao je Doktor Igi i otkrio čime se danas bavi:

"Nisam zvanično zaposlen, ali pokrenuo sam privatan posao s prijateljem. Skromno živim, važno mi je da imam za osnovne potrebe i skijanje. Čim prođe pandemija, nastavićemo da nastupamo", rekao je tada.

Porodične tragedije

Inače, malo ko zna da su njegov život obeležile su tri tragedije... On je sahranio rođenog brata, a kasnije je ostao i bez majke.

"To su bili teški trenuci u mom životu. Dešavalo se to sve 2005. godine, kad se brat razboleo. On je bio tri godine mlađi od mene. Deca su drugačija, mene je majka nekako rešila, ja sam počeo rano i da zarađujem, bila je zadovoljna sa mnom, on joj je postao ljubimac. Centar njenog života, da mu pomogne. Onda se on razboleo, ja sam tu pomogao, šta je trebalo. Od 2003 do 2007. godine čak nisam ni pevao. Sve se to nanizalo. Nije to ni tragedija izgubiti roditelje mnogi ljudi mnogo mlađi od mene izgube roditelje. To je tako prirodno i hvala Bogu da u svim porodicama ide tako. E kod mene je išlo preko reda, prvi je umro Ivan, od posledica raka, hemoterapije. Hemoterapija ga je ubila praktično. Ja sam posle toga postao drugi čovek", pričao je on u emisiji "Balkan info".

"Smrt majke me je dotukla. To se desilo u novembru 2013. godine. Shvatio sam da sam ostao sam na svetu, da nemam više nikoga. Nema moje krvi. I dan danas nemam nikoga. Imam Tanju pevačicu moju i njenog supruga Milana, mog kuma koji su mi podrška i oslonac jedini u životu. Jedini koji brinu malo za mene. Družimo se. Tanja često nešto skuva i da mi. Mada sam ja generalno i naučio da kuvam. Za jednog muškarca znam i suviše. Zadovoljan sam, živim sam i ne želim da mi danas neko pokvari tu dnevnu rutinu i mir", zaključio je Todorović.



