JOVAN JE ODLUČIO DA ZARADI SAM ZA SVOJE ZADOVOLJSTVO! Zlata i Peja imaju brdo para, a njihov sin radio za MINIMALAC! Evo i zbog čega! (FOTO)

Pevačica Zlata Petrović i voditelj Zoran Pejić Peja imaju sina Jovana, koji skoro svuda ide sa svojim roditeljima.

Oni su prezadovoljni u kakvog mladića je izrastao Jovan, a tokom njegovog vaspitanja su se trudili da on izraste u skromnog mladića. Da su uspeli u tome govori podatak da je Jovan pre četiri godine, tokom studija menadžmenta, radio u jednoj radnji sportske opreme gde mu je plata bila 33.000 dinara. Iako mu roditelji odlično zarađuju i mogu da mu priušte šta god da poželi, on se nije libio ovog posla, jer je želeo da sam sebi da obezbedi novac za automobil. Jednom prilikom je i objavio fotografiju s radnog mesta.

On je uspeo u svojoj nameri, pa je uštedeo novac i tada sebi kupio Golfa 7. Peja se dičio uspehom svog jedinca.

- Radilo se prošlih godinu dana - poručio je tada voditelj Peja, objavivši fotografiju svog naslednika i njegovog prvog automobila.

I Zlata je imala samo reči hvale za sina koji je rešio da sam sebi obezbedi ono što želi.

- Jovan već devet meseci radi u tom tržnom centru. Ja nisam htela da pričam o tome, ali kad ste već saznali, onda moram da se pohvalim. Šta da vam kažem osim da sam ponosna na njega. Sam je odlučio da se zaposli i da zarađuje. On je jedan od najboljih studenata, ima sve devetke i desetke. Peja i ja možemo da mu pružimo sve što poželi, ali on hoće svoj dinar. Uskoro završava drugu godinu fakulteta i uspeva sve da postigne - rekla je tada Zlata i dodala da Jovan ima mnogo planova.

- Skoro mi je rekao da skuplja novac od plate da kupi auto. Peja i ja imamo automobile, mogao je naša kola da vozi, ali eto, on hoće da ima svoj, za koji će sam da zaradi. Jako je odgovoran i vredan, nisu mu izlasci na prvom mestu, iako naravno voli i to, kao i svi mladi. Pravo da vam kažem, i ne čudi me što je Jovan takav, jer smo i nas dvoje, Peja i ja, takođe odgovorni i vredni ljudi, ništa nam nije palo s neba. Moj životni moto je da čovek mora da bude borac u svemu jer samo tako može da uspe, i drago mi je što smo to preneli na našeg Jovana.

Inače, pevačicin i voditeljev sin često vodi i devojke na javna dešavanja, a svojevremeno je dovođen u ljubavnu vezu sa Natašom Rodić, sestrom Bogdane Ražnatović i Bojane Šijan.

Autor: Pink.rs