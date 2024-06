POSLE 36 GODINA OD NJEGOVE SMRTI SVE JE JASNO! Evo šta će biti sa stanom legendarnog glumca Pavla Vuisića! O celoj ostavštini odlučuje ONA! (FOTO)

Legendarnog glumca bivše Jugoslavije niko ne zaboravlja!

Pavle Vuisić bio je legenda domaćeg glumišta. Ove godine navršilo se 36 godina od njegove smrti.

Zato je ekipa emisije “Blic dan” posetila legat Pavla Vuisića u kom se čuva njegova najveća intima.

- Porodica Pavla Vuisića podržava ovaj projekat od našeg osnivanja, njegova supruga Mirjana Vuisić je član osnivač našeg udruženja i članica upravnog odbora i ona je upravo donatorka svih ovih materijala. Pored ličnih predmeta – naočara, lula, upaljača, njegovog indeksa, pasoša, projekata za brodove, ovde možete da vidite i rukopise njegovih pesama. On je pisao poeziju usput i uništavao je odmah. Te papiriće bi bacao. Često bi pisao na salvetama, kutijama od cigareta, šibica, na najneverovatnijim mestima i kada završi pesmicu, baci je. Njegova supruga bi tada tajno išla za njim i vadila ih iz kanti za đubre ili skupljala po ulici i posle njegove smrti objavila je knjigu njegovih pesama - rekao je za “Blic” Viktor Lazić, putopisac i predsednik Udruženja “Adligat”.

Posle više od tri decenije od smrti legendarnog Paje, postavlja se pitanje šta se desilo sa imovinom koju je ostavio iza sebe.

- To je udovica prodala još pre mnogo godina, mislim čak 20 godina. Stan u kome su oni živeli će jednog dana biti neka vrsta spomen-muzeja ili će biti korišćen u svrhe čuvanja sećanja na Paju Vuisića - istakao je on.

Lazić je pokazao koliko je Vuisić bio romantičan, posebno kada je reč o njegovoj supruzi Mirjani Vuisić.

- Tu su ljubavna pisma koja je napisao svoj supruzi. Oni su napravili jednu vrstu posebnog jezika da komuniciraju. Međutim, supruga je zamolila da njihov sadržaj u potpunosti obelodanimo tek posle njene smrti. Tu su i sva tri testamenta koje je sastavio, uključujući najslavniji njegov testament, ujedno verovatno najpoznatiji testament u srpskoj istoriji. I on se nalazi ovde. U tom testamentu Paja, ogorčen, kritikuje i Crkvu i državu. Zahteva da mu šestorica popova pevaju na sahrani, ali u sebi, da ih on ne čuje. I traži da mu nijedan komunista, pošto je znao da će njegova sahrana biti pretvorena u veliki događaj, niti jedne reči ne progovori na njegovom grobu, inače će se on u grobu prevrnuti, i ne samo prevrnuti, već iz groba ustati... - rekao je, između ostalog, Lazić šta piše u testamentu.

