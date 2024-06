STANISLAV SPREMAN ZA POMIRENJE SA MAJOM? Njegova ćerka Vanesa se hitno oglasila za Pink.rs, pa otkrila da li će njen otac POGAZITI reč i ovog puta!

Da li će Marinkovićeva uspeti da istera svoje?

Stanislav Krofak pre nekoliko dana odlučio je da stavi tačku na ljubavnu vezu sa Majom Marinković, nakon što mu je u prošloj emisiji "Nominacije" napravila haos i ljubomornu scenu zbog Aneli Ahmić.

Njih dvoje su se žestoko posvađali, a kako je on odlučio da je ostavio, Maja je raskrinkala sve što su radili i cimerima priznala da su imali vrele akcije u toaletu, iako ih je on uveravao da to neće raditi zbog ćerke.

Marinkovićeva je brzo zažalila i već danima pokušava da popravi situaciju i pomiri se sa Stanislavom, ali joj to ne polazi za rukom. Mi smo kontaktirali njegovu ćerku Vanesu Krofak, koja je za Pink.rs dala svoj sud o njihovom mogućem pomirenju.

Neće se pomiriti... Ne znam šta više da kažem osim toga verujem mu 100% za sve - priznala nam je Vanesa.

Autor: A. N.