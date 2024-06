Delićkina majka razvezala jezik o ćerkinom ljubavnom životu.

Majka Teodore Delić, Slavica Delić uključila se telefonski u emisiju ''Pitam za druga'' i tom prilikom govorila o vezi svoje ćerke sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

Ona je istakla da je sigurna u njihovu ljubav, uprkos tome što joj se nisu dopale tvrdnje da je Bebica u dugovima do guše, kao da kocka, a otkrila je i detalje Teodorine prethodne veze sa izvesnim Denijem iz Kanade, sa kojim je bila prošlog leta.

- Teodora i Bebica se vole, to je evidentno. Ne volim što Bebica malo više ljubomoriše, ne znam da li ima traume iz prethodne veze ili šta. On treba da razume Teodoru, ona je mlada devojka. Ona voli sa svima da komunicira, on je malo u tome sputava, ali mislim da će oni ostati zajedno jer se vole - rekla je Slavica i dodala:

- Čula sam od njegove sestre Tijane, koja je rekla da je Bebica dužan i Bogu i narodu i da on puno kocka. To me je baš iznenadilo i bilo mi je krivo i teško. Smatram da će oni zajedno biti dugo u vezi jer se vole. Njoj se Gačić ne sviđa... Kad je Bebica počeo da joj brani da kmunicira, ona je to prekinula, Gačića posmatra kao prijatelja. Ona voli da koketira... Ona je prosto takva, nije mislila da će to strašno da utiče na njihovu vezu. Laž je za nju nešto strašno. Ona je svesna da će do kraja rijalitija da je povezuju s Gačićem - poručila je Delićka i dodala:

- Teodora je ostavila dečka, tog Denija s kojim je bila prethodno leto na Kipru zbog Bebice. Voleli su se, bila je kraća, stratsvena veza. Ona je srcem ušla u vezu s Bebicom. Za Mastora nisam čula, ona je meni rekla da se zabavljala s njim dok je ona živela u Beogradu. Deni radi u Kanadi, a njegovi su Bosanci, on joj je branio da uđe u rijaliti, ali ona je želela da ode u rijaliti, mogla je da nasledi naš posao, ali nije želela da bude iza, nego ispred kamera. Deni je 95. godište, a Teodora 2002. Ne znam da li se sa Denijem upoznala u nekom klubu, negde gde su izlazili... Ona je bila uvek srećna s Denijem, a sad pošto ima tu turbulentnu vezu s Nenadom... Ona sada voli Nenada, ja bih bila najsrećnija da oni budu zajedno... Deni je mlad, poslovan dečko, nema decu i brakove iza sebe, ali ja podržavam samo onog u kog je Teodora zaljubljena, a to je sad Bebica - otkrila je Teodorina majka.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: Pink.rs