Ispunili svoju građansku dužnost, pa progovorili o svojim planovima!

Danas, 2. juna, brojne poznate ličnosti obaviće svoju građansku dužnost i izaći na glasanje. Među njima je i poznati estradni par, pevačica Zorica Brunclik i harmonikaš Miroljub Aranđelović Kemiš. Nakon što su glasali, Zorica i Kemiš stali su pred premijerne kamere i progovorili o aktulenim temama.

- Mi smo javne ličnosti i zato je to primećeno. Ljudi gube živote svaki dan. Evo recimo Toše da se nije vraćao tu noć posle koncerta, verovatno bi ostao živ. Mi rezervni život nemamo, mi se uvek vraćamo dan kasnije, ne žurimo, osim ako moraš da se vratiš avionom odmah. Ima neki đavo koji vas potera. Da ne pričam o svom kumu Šabanu koji je trebalo tek sledeće večeri da se vrati, ali on je hteo odmah to jutro... - otkrila je Zorica

- Od srede ulazimo u studio da snimimo pesme. Bitno je da pesme budu dobre. Neke moje pesme posle 40 godina postanu hitovi. 50 godina diskografuije obeležavamo - otkrila je Zorica, a Kemiš je nasmejao sve.

- Sledeće godine pravimo svadbu, samo ne znam kako ću da kleknem - otkrio je Kemiš koji je sa Zoricom u braku četiri decenije.

Autor: Pink.rs