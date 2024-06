DUŽE SU OD MENE NA ESTRADI, A BOJE ME SE: Barbara Bobak udarila na sujetnu koleginicu, nije štedela reči!

Iako je oduvek volela da peva, nikada nije planirala profesionalnu karijeru koja joj se dogodila sasvim slučajno.

Folkerka Barbara Bobak je za veoma kratko vreme stekla status jedne od najtraženijih pevačica na estradi, a zbog toga je, između ostalog, osetila i sujetu koleginica na svojoj koži.

- Osetila sam da me neke ne "mirišu", ali, dobro, šta da radiš?! Ne može svako da te voli. Najjače od svega je to što se to uglavnom dešava sa onima koji su duže od mene na estradi. Ipak, to mi na neki način i prija. U fazonu sam: "Pa, ti se mene bojiš!" - istakla je Barbara u jednoj emisiji.

- Ja nemam problem sa tim. Nisam kao oni koji govore: "Jaoj, kolege su sujetne, sabotiraju me!". Slobodno pokušajte, ali ja tu postojim - zaključila je Bobakova.

Podsetimo, Barbara Bobak, stekla je veliku popularnost poslednjih godina kada se proslavila pevajući obrade poznatih hitova, ali i nakon veze sa Darkom Lazićem, nakon čega je nastavila da gradi uspešnu pevačku karijeru.

Za kratko vreme postala je jedna od najtraženijih pevačica koja puni klubove širom regiona i za koje se uvek traži mesto više, međutim malo ko zna čime se bavi pre nego što je postala poznata.

- Potičem iz jedne obične, normalne porodice. Bila sam vukovac u osnovnoj školi, odlikaš u srednjoj, gimnaziji. Dugo sam radila kao kopirajter za jednu australijsku firmu jer sam se trudila da već od 18. godine ne budem roditeljima na teretu i postanem samostalna. Radila sam i u jednoj teretani pre nego što sam počela da pišem te članke na engleskom jeziku – ispričala je Barbara nedavno za domaće medije.

Iako je oduvek volela da peva, nikada nije planirala profesionalnu karijeru koja joj se dogodila sasvim slučajno.

- Želja za pevanjem se javila slučajno kada sam videla objavu na društvenim mrežama jedne drugarice koja je pevačica. Ja sam uvek lepo pevala, ali sam se stidela da pevam pred drugima. Sedela sam u tom momentu sa drugarima sa fakulteta kada sam to videla. Inače, studirala sam programiranje- počela je priču Bobakova koja je zatim odlučila da promeni svoj životni put.

Autor: Pink.rs