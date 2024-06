'ISTINA JE DA IZDRŽAVAM VELJKA' Verica Rakočević progovorila o braku sa 35 godina mlađim: Otkrila kolika mu je plata i ŠOKIRALA SVE!

Brak Verice Rakočević i Veljka Kuzmančevića, zbog razlike u godinama, neprestano intrigira javnost.

Modna kreatorka uživa u braku sa 35 godina mlađim kompozitorom, a nedavno je napravila pravu buru u medijima komentarima na račun zarade svog muža, a u jednom intervjuu izjavila je da ga ona izdržava i više od njega doprinosi kućnom budžetu.

- Istina je, izdržavam ga. To je činjenica, ako je to nekom bitno. Mislim da je mnogo veća tragedija ovog društva to što čovek s takvim potencijalom radi za platu od 35.000 dinara i nema mogućnost da pokaže koliko zna i ume. Ne znam kako druge žene gledaju na finansije, ali za mene je normalno da su u braku zarade partnera zajedničke, te nas dvoje imamo istu kasu. Tako sam vaspitavana i tako živim. Neki kažu da je Veljko sa mnom zbog para, ali ja sam sigurna da će on jednoga dana napraviti veliku karijeru i da me ni tada neće ostaviti - rekla je Verica, koja se nedavno prijateljima pohvalila da se njene prognoze na račun suprugove karijere lagano obistinjuju te da već sada, na osnovu onoga što zaradi on nju može da izdržava.

Veljko je, naime, nakratko usporio sa komponovanjem i posvetio se slikarstvu, a za njegov talenat u tom domenu pročulo se i u svetu.Par umetničkih radova poslao je u Ameriku, a uveliko priprema i novu sliku, koja će uvećati njegov i Vericin zajednički bankovni račun.

Javnost brujala o njihovom venčanju

Da podsetimo, venčanje modne kreatorke Verice Rakočević i Veljka Kuzmančevića, te 2013. godine ni po čemu nije bilo standardno. Mediji su tada danima brujali samo o njima, a imajući u vidu da je razlika u godinama između njih 35 godina, mnogi su im predviđali brodolom, koji su oni demantovali na najbolji mogući način, tako što su ostali zajedno i dan danas se jednako vole i kao i tada.

‒ Veljko mi je poslao poruku na Fejsbuk, uz pitanje da li bismo mogli da sarađujemo. Pomislila sam da hoće da bude maneken i odgovorila mu da ne pravim garderobu za muškarce. Objasnio mi je da je muzičar, da mu se dopada to što radim, a pošto svaka revija ima muzičku podlogu predložio saradnju. Rekla sam mu šta je tema revije koju pripremam, on mi je poslao svoju ideju i tako je sve krenulo ‒ otkrila je, Verica svojevremeno u emisiji „Venčanje od A do Da“ malo poznat podatak kako je započela njena romansa sa sadašnjim suprugom.

