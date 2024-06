'VERI SMETA ŠTO SAM JOŠ U BRAKU" Bivši bubnjar Ju grupe šokirao novim detaljima o životu sa Verom: Sramota me je...

Slobodan Jurišić Jura, bivši bubnjar "Yu grupe", ostao je bez ičega kada su ga opljačali. Nekoliko dana je živeo u nehumanim uslovima, bez struje i vode, a zahvaljujući ljudima dobrog srca, život mu se promenio iz korena.

Danas Slobodan živi sa partnerkom Verom Đedović u velelepnoj kući od 200 kvadrata u Banatskom Despotovcu, koja mu je pored toga što mu je pružila dom, kupila i automobil, a daje mu i džeparac, o čemu su govorili u intervju za Kurir.Bivši bubnjar Ju grupe je sada otkrio nove detalje.

- Živeo sam kod Peđe kratko, nekih 10 do 20 dana i onda me je 100 žena zvalo, iz Trstenika, Niša, ali sve je to udaljeno odavde poprilično. Po glasu mi se Vera učinila najsimpatičnija i došao sam kod nje. Toliko smo se zbližili, ja sam došao kod nje. Prelepo mi je sada - priča Slobodan i objašnjava kako je izgledao njihov prvi razgovor:

- Rekla mi je: „Ja sam sama, i plašim se da budem sama. Nemam nikoga. Dođi kod mene, i ja sam došao.” Rekao sam joj da nema potrebe da više bude uplašena i da ću je ja čuvati. Ona me je prihvatila i drugi dan me već češkala tu na krevetu. Divna je žena - dodaje on.

Vera je Slobodana odmah kupila ljubaznošću i brigom, a zajedno planiraju i mnogo toga.

- Ona je radila u Beogradu kao pevačica, ali ne peva već šest godina. Prodala je stan u Beogradu i kupila ovu kuću od 200 kvadrata. Verovatno ćemo prodati ovu kuću da kupimo nešto malo, jer i ona je žena skromna, a ovo je ovde veliko. Šta će nam? Da gajimo kokoške… Ja ne bežim ni od čega, kako ona odluči, tako ćemo živeti. Ona je divna i pobožna - priča Jura i dodaje:- Pronašao sam mirnu luku kraj Vere. Nemam nikakve zamerke, fenomenalna je. Neverovatan sklad, ona je prvenstveno drug, neiskvarena je, lepo mi je sa njom.Vera je prava domaćica i trudi se da udovolji Slobodanu, ali priznaje da mu jedno zamera.- Ponekad nešto malo seckam. Sramota me je da ništa ne radim, pa uzmem kosilicu i kosim. Inače mi ona ništa ne da da radim. Što se tiče moje porodice, oni su okej sa ovim. Ne živim sa svojom prvom ženom već 20 godina, ali se nismo razveli, treba da se razvedemo. Veri malo smeta što sam još u braku na papiru. Bio je skup taj razvod i sebi to tada nisam mogao da priuštim. Neću se ja vratiti bivšoj, niti me zanima taj stan, dao sam joj, ja imam dva sina.Na pitanje da li je u nekom momentu pomislio da će imati kraj sebe ženu koja će mu biti podrška rekao je:

- Ne volim da živim kao samac, Vera me je zavolela i živimo zajedno. Nikad nisam pomislio da ću imati ženu kraj sebe. Ona je svetla tačka na kraju tunela.Jur je otkrio i kako Verina porodica reaguje na to što je ona primila u svoj dom muškarca.

- Oni nemaju problem sa tim. Ona je razvedena, njeni imaju novca, njih ništa ne zanima, niko joj se ne javlja. Nema ni prijatelje, njoj ne treba niko. Ona je našla sreću, a to sam ja i to je njoj dovoljno. Imam te dve svirke, i kad dođem kući ona me čeka budna. Divno stvorenje. Mnogo mi je toga dala, iako ona kaže da nije. Kupila mi je i auto.Na pitanje čime ga je Vera osvojila, Jura je rekao:

- Nije bitno to što je pobožna, ali ona je duševna žena, duša od čoveka. Stalno gleda da mi ugađa, ja sam kao u raju. Iz onog pakla u pravi raj.Navodilo se da su Vera i Slobodan na pragu do venčanja, što nije daleko od istine, ali ipak im je najvažnije da uživaju u svakom trenutku.

- Vera i ja se volimo, ništa ne može da nas iznervira. Ovde imam i prijatelje. Niko ništa neće da mi naplati. Ovde su mnogo dobri ljudi, počevši od moje Vere. Uživamo baš u ovom trenutku. Nemam nikakve planove, ali možda se i uzmemo. Nikad se ne zna. Nismo se još uzeli, a da li ćemo, to ćemo videti. Nikad ne bih pomislio da odem od te žene, ne bih mogao. Neću da idem od nje, jer je ona divna.

Ranije se ga budili košmari, a sad je sve drugačije.

- Sad sanjam, uživam u Veri, kosim travicu. Nisam ja za parama lud, ali ako imaš 2000 u džepu, sa tim parama ne možeš ništa. Ono gde sam ja živeo je bilo strašno, pa i paukovi što su živeli u mrežama i oni su pomrli, sve sam morao da naprskam.

Vera je otkrila šta je presudilo da pomogne Slobodanu.

- Presudile su emocije - rekla je kratko, a onda se u razgovor uključio i Jura:

- Kada je videla na snimku kako plačem, ona je bila tužna što se to meni desilo i želela je da mi pomogne. S druge strane, je tražila nekoga da joj pravi društvo - dodao je on.

Bubnjar je nahvalio svoju izabranicu, ističući da odlično kuva, a Vera kaže da to radi sa zadovoljstvom.

- Kuvam mu sve što poželi. Osećam se lepo kada je srećan neko drugi, kada mogu nekoga da usrećim - kazala je ona.

Veru smo pitali i kako njena porodica reaguje na gest koji je priredila Jurišiću:- Razvedena sam dugo i nemam kontakta sa njima. Ovde sam sama, oni su u Crnoj Gori, nisam nikoga konsultovala. Vernik, ovo radim iz čistog srca, želim da podelim sve što imam - kazala je ona, a o planovima za dalji život za Jurišićem kaže:

- Nemam neke planove. Imam neke godine i ne planiram ništa, ako se nesto dogodi, dogodilo se. Dok ja nešto planiram, Gospod se gore smeje, on je sve isplanirao.S obzirom na to da se Vera dugo bavila pevanjem, otkrila nam je ko sad u kući peva, ona ili Slobodan:

- U kupatilu često zapevam (smeh). Ne pevam ja Slobodanu, peva on meni i svira.

Autor: Pink.rs