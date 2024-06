'JA SAM KONTROL FRIK, TO JE DIJAGNOZA!' Veliki intervju zvezde Tee Tairović, otkrila kako reaguje na uvrede kolega, a evo šta kaže na pitanje o dečku!

Tea Tairović okupila je predstavnike medija na brodu, na kome je predstavila svoj novi album "Tea", ali i veliki solistički koncert 21. septembra u Beogradskoj areni.

S njom smo porazgovarali tokom krstarenja Savom, a na samom početku intervjua, ispričala nam je kakav joj se maler desio na sam dan promocije:

- Danas mi je udario grom pored automobila u Novom Sadu, a na novom albumu imam pesmu "Udri me grome", ali i "Titanik". A sad krstarimo, pa ti vidi (smeh). Više neću pevati o prirodnim katastrofama i ratovima, to je najbolje i najsigurnije - rekla nam je Tea.

Kakvi su prvi utisci posle izlaska tvog novog, trećeg studijskog albuma?

- Jako sam srećna i euforična. Svakog dana me sve više hvata ta euforija oko albuma. Vidim iz dana u dan kako ljudi slušaju album i kako sve više pronalazi mesta u srcima publike. Drago mi je da je to slučaj.

Čini se da ne staješ od putovanja i nastupa. Ali kako izgleda jedan tvoj slobodan vikend kad ne radiš?

- Noćni sam tip, ali volim nedelju ujutru. Naravno, ako nisam na aerodromu, a ako jesam - onda je pakao jer je gužva. Volim i subotu uveče podjednako. Da ne radim vikendom, to se nije desilo od kad znam za sebe. Detinjstva se više i ne sećam. Ako se desi neki drugi dan da ne radim, onda sam kod kuće. Ne kažem da ne volim žurke, ali zbog posla kojim se bavim, najviše volim da sam ostanem kući u svojoj dnevnoj sobi.

Šuška se da si u novi album uložila čak pola miliona evra. Koliko se to danas finansijski isplati? Da li na kraju budeš makar u minusu, pozitivnoj nuli ili u plusu?

- Ulažem u sebe. Ne bacam na poroke i neke gluposti. Svako ulaganje u sebe se isplati, čime god da se neko bavi. Generalno, ne volim da pričam o finansijama kada je muzika u pitanju što sam videla da neke moje kolege rade. To vam je kao da pričate "kilogram ili dva mesa". Muzika je nešto posebno i ona nema cenu.

A da li uštediš makar na tekstovima, pošto si ispod najvećeg broja tekstova na novom albumu ti potpisana kao tekstopisac?

- To nije moj manir. To nema veze sa mojim razmišljanjem niti sa mojim poimanjem umetnosti i karijere.

Za 21. septembar si najavila veliki koncert u Beogradskoj areni. Koliko će se razlikovati od onog sa Tašmajdana?

- Svaki koncert je priča za sebe, ali ne volim da menjam puno toga da ne izgubim sebe. Uvek mora da ima mene u svakom projektu. To mora da bude Tea. Ja sam neko ko je performer i ko voli da ima sve segmente i elemente koncerta: i muziku i ples i dobru scenografiju. Ali ne volim da jedno jede drugo. Ono što je prioritet je emocija i to mora da ostane glavno.

Da li se ti pitaš oko svega što se tiče svoje karijere i tvoja mora da bude zadnja ili imaš ljude koji misle o svemu?

- Ja sam apsolutni kontrol-frik. Mislim da je to dijagnoza. To je opterećujuće i za mene i za sav moj tim.

Koliko ti smetaju negativni komentari na račun tebe i tvoje muzike od strane tvojih koleginica? Da li te bole ružne reči ljudi iz tvoje branše?

- Uopšte me ne bole. Zato što vaše samopouzdanje ne sme da zavisi od toga šta će neko drugi da kaže, pa bilo to i pozitivno ili negativno. Čak ni pohvale ne smeju da utiču na vas. Morate biti svoji i da imate realnu sliku o sebi i zato me te uvrede uopšte ne interesuju. Istinski, iz dna duše me ne interesuje šta pojedine koleginice govore ili pišu za mene. Primećujem da u poslednje vreme ima sve manje sujete među kolegama i da otvoreno podržavaju druge i da pokazujemo poštovanje prema onome što radimo. To je ono što je najveća pobeda u svemu ovome. Ja sam tu da im aplaudiram i drago mi je da i oni aplaudiraju meni.

Koga privatno voliš da slušaš od kolega i na čiji nastup odeš kad imaš vremena?

- Uglavnom idem u kafane gde mogu da sednem i večeram, da ne moram da ustajem. Volim tamburaše. Bila sam na dosta nastupa svojih kolega. Volim Dženana Loncarevića, Sanju Vučić, Vesnu Zmijanac, Draganu Mirković, Cecu, Prijovićku, Nedeljka Bajića Baju...

Poznato je da trenutno imaš partnera koji se ne odvaja od tebe. Do sad si uspešno krila muškarce sa kojima si bila u vezi, ali su ovog puta do medija došli snimci kada te je iznenadio na snimanju spota. Jel te to iznerviralo?

- Neću i dalje pričati o svom ljubavnom životu. Samo ću ti reći da sam jako srećna.

Ko je Tea privatno i da li smo do sad kroz tvoje pesme upoznali pravu tebe ili ima još mnogo toga što ćemo saznati u budućnosti?

- Mislim da sam vrlo kompleksna ličnost i da tu ima još dosta toga da se otkrije.

