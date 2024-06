HITNA REAKCIJA MATORINE KUME! Anita je OPTUŽILA da je potrošila Matorinih ŠEST MILIONA dinara, evo šta je imala Tamara da poruči za Pink.rs!

Od kako je došlo do saznanja da se Anita Stanojlović dopisivala sa hrvatskom tiktokerkom Mateom Car, dešavanja u rijalitiju definitivno tresu čitav Balkan.

Naime, tokom svađe u emisiji "Gledanje snimaka" kod voditeljke Ivane Šopić, Aniti Stanojlović je prekipelo, te je rešila da progovori o prijateljstvu poznate menadžerke, Tamare i Jovane Tomić Matore, svoje bivše žene.

- Tamari se ostavlja njena kartica puna para da se plate računi. Mi izlazimo napolje, ostalo je nula dinara od šest miliona. Tamara joj je rekla da su to pare za kameru. Mi kada smo ušli na račun, videli smo da je 50.000 evra potrošeno na izlaske. Njih dve se štite da se to ne bi iznečlo. Tamara je pričala da je Matorinu mamu vodila na lečenje, a to je laž, a Tamara je koristila. Ja sam bila tu - rekla je Anita.

Ovim povodom stupili smo u kontakt sa Tamarom, koja je dala svoj sud za Pink.rs.

- Sud postoji za ovakve stvari. Jedini komentar koji imam je 1069 na 3030. Hvala - istakla je Tamara za Pink.rs.

Autor: N. Ž.