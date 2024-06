Izvor: Kurir.rs, Foto: Printscreen YouTube/DJ Krmak Official Channel | |

Napravio atrakciju od sebe!

Goran Žižak, poznatiji kao DJ Krmak (56), svojim neobičnim imidžom privukao je ogromnu pažnju javnosti otkako se pojavio na sceni.

DJ Krmak je ostao veran upečatljivom i čudnom stajlingu, takođe je i dalje u svetu muzike, ali u Srbiji je davno odlučio da više ne nastupa, pa samim tim domaća publika nije bila u prilici da vidi kako sada izgleda.

Na društvenim mrežama je sada isplivao snimak na kojem se vidi da je ostao veran upečatljivom i čudnom stajlingu, ali i da su mu ruke pune bakšiša.

Inače, DJ Krmak jedna je od najobrazovanijih ličnosti sa domaćih prostora, ima čak tri završena fakuleteta: Pravni, Filozofski i Pravoslavni bogoslovski.

Rođen je 1968. godine u Banjaluci, u svet muzike je ušao vrlo rano, a jednom prilikom je kazao da je imao samo 13 godina kada je prvi put zapevao pred publikom.

Iako ga svi znamo pod umetničkim imenom DJ Krmak, pevačevo pravo ime je sasvim jednostavno - Goran Žižak, a on je jednom prilikom otkrio i tajnu svog nadimka.

- U Švajcarskoj je jedan klinac hteo da mi napravi neki reklamni plakat. Slika je bila crno-bela, kao da sam lice sa poternice, samo je još falilo da piše ‘Traži se’. Rekao sam mu da napiše šta god hoće, konj, krava, tele, krmak, šta me briga. On ode gore i napiše ‘Doktor Krmak’. Polepio je to po kafani, a već sledeće veče je 200 ljudi bilo u kafani. Podigao sam sebi cenu, tačnije počeo sam da zarađujem više. Video sam da taj Krmak iritira ljude - izjavio je pevač ranije za "Podcast Inkubator".

"Ljudi su bežali od mene"

"Evo, posle 20 godina, to je u redu. Sećam se, neke kolege su mi govorile da sam kralj, a kada se uključe kamere bežale su od mene kao da imam tifus, ali nije mene to pogađalo", prisetio se, pa objasnio zašto je "pobegao" iz Srbije.

"Najviše mi je žao Srbije, ovde ne radim. Postoje neki razlozi tog lobija, ali ja opet verujem u sebe, moju karijeru i budućnost, i doći će i to vreme da ljudi makar kažu: 'Idem da vidim to čudo od čoveka'", iskreno je rekao.

Autor: PInk.rs