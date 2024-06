U JEKU RAZVODA UŽIVA ZA SVE PARE! Toni Bijelić definitivno zaboravio Draganu Mirković! Baškari se na putovanju i grli OGROMNU ZMIJU!

Muzička zvezda Dragana Mirković i biznismen Toni Bijelić stavili su tačku na brak posle više od dve decenije zajedničkog života, i sada su u procesu razvoda.

Od trenutka kada je pevačica saopštila da se razvode javnost ne prestaje da se interesuje za detalje. Toni se od razvoda retko oglašavao i pojavljivao u medijima, a sada je na svom profilu na Instagramu otrkio gde je otputovao na odmor.

Naime, Toni je sada odlučio da ode u Italiju. On je objavio sliku sa auto-puta, a zatim i kako uživa u kafi.

Naročito je sve oduševila objava na kojoj on pozira i mazi pravu veliku zmiju.

"Nikada neću postati ogorčena žena"

Dragana je nedavno ponovo progovorila o razvodu sa Bijelićem.

- Jedino što sam imala da kažem ja sam rekla, to je bilo negde sredinom marta. Posle toga reč jednu nisam rekla niti sam bilo šta drugo uradila, nema potrebe za tim. Bila sam spremna na tako neka čudna pisanja i neke čudne naslove. Šta da radim, to tako ide - ispričala je Dragana.

Kako je opisala, najvažnija su joj deca koju je dobila iz braka, sin Marko i ćerka Manuela.

- Onoliko koliko sam ja mogla da utičem svojim ćutanjem, uticala sam. Ne zato što sam to namerno uradila, nego što sam ja takva osoba. Mislim da su ljudi primetili da sam potpuno van cele priče i da jednostavno vodim računa o svojoj deci. Kao što sam i rekla u svojoj objavi, ostajem verna svojoj porodici, vodim računa o tome, volim lepe stvari. Uživam sa publikom, inače sam osoba koja je prepuna ljubavi i ništa to neće poremetiti niti može da me promeni. Mogu ljudi da mi urade nešto loše, ja ću uvek voleti ljude, ne mogu nikada postati ogorčena žena. Samo mogu sve više da volim - naglasila je pevačica za "Pink".

Autor: pink.rs