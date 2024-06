OTKRIVENO ZBOG ČEGA LEGENDARNA GLUMICA NIJE IMALA POTOMSTVO! Ljubavna priče Nede Arnerić sa doktorom, kao sa filmskog platna! (FOTO)

Milorad je Nedi uvek bio podrška i oslonac

Neda Arnerić bila je jedna od naistaknutijih srpskih glumica, a nesrećno je nastradala 2020. godine.

Godine života je provela uz svog supruga, doktora Milorada Meštrovića, a upoznali su se kada je on došao da gleda predstavu "Mušica u pozorištu dvorište" u septembru 1981. godine.

Posle predstave su izašli na večeru, a već nakon nekoliko dana otpočeo je njihov zajednički život.

- Imala sam sreću. Pre toga sam isprobavala svašta jer ne treba se vezivati za neke ljude koje znamo iz škole. Imam mnogo drugarica koje su se udale za svoje momke iz škole i sve što su imale u životu jeste taj jedan muškarac. Prvo treba da se proba svašta, da se tačno nađe koja ti vrsta ljudi treba. Mora tu malo da se uključi racio, ne može se samo ići za emocijama. E, ja sam prvo isprobavala, a onda sam uključila i racio i shvatila da je on divan, plemenit, dobar, pošten, svetski čovek koji je mnogo putovao, koji će me uvek voditi i biti korak ispred mene. Možda i neće biti tako, ali ja ću imati osećaj da je on uvek ispred mene za jedan korak i vodi me", rekla je Neda za Pulsonline pre nekoliko godina.

Nisu imali decuIako su se neizmerno voleli, nikada nisu mogli da imaju decu.

- Nemam decu, ali to nije zato što ih nisam želela, jednostavno nije mi se posrećilo. Ipak, iz te situacije danas mogu da zaključim kako iz svakog zla ne mora da proistekne zlo. Vidim da je sada, u ovom poremećenom sistemu vrednosti teško odgajati decu, a to mi je lepo objasnila i jedna moja prijateljica. Oko mene je mnogo mališana jer pored dece moje drugarice, koju doživljavam kao svoju, uz mene su i naslednici moga brata. Moja prijateljica objašnjava da su deca kao projekat. Iako mi je to zvučalo kao hladna izjava, pojasnila mi je da na decu treba gledati kao na arhitektonski projekat koji treba da se gradi i u koji mora mnogo da se ulaže da se ne bi srušio. Na kraju on može da ispadne savršen, ali dešava se i da propadne. Tako je danas i sa vaspitanjem dece, što nije bilo u moje vreme. Mi smo sami rasli i nije bilo straha od ulice - otvoreno je priznala.

- Hvala mu na razumevanju jer svašta mora da trpi. Ko mu je kriv kada se venčao sa glumicom. Sada mora da se brine ne samo o sebi, već i o kući, psu... Ali, nekako uspeva i svakodnevno se čujemo telefonom. Pre nego što smo ušli u brak, bili smo zajedno petnaest godina. Danas brojimo tri decenije zajedničkog života, koliko delimo i isti krov. Srećna sam što svojim primerom dokazujem da su dugovečni brakovi i te kako mogući, iako su ipak retkost. I zato smatram da većina parova treba da uđe u brak tek kada su dovoljno zreli, a deca svakako treba da se planiraju ranije. Tako je priroda uredila. Sada mogu da kažem da mi je u ovim godinama, kada sam počela da strepim i obolevam, tek sada zaista potrebno da neko bude uz mene. A kada se nađu dve osobe koje shvate da mogu da se oslone jedna na drugu i kada nisu fizički zajedno, tek tada njihov brak ima smisla - govorila je glumica.

Autor: Pink.rs