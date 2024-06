ORILO SE U ''ZVEZDAMA GRANDA''! Za samo DVA SATA počinje veliko supefinale na TV Pink, a ove svađe obeležile su sezonu 2023/2024!

Večeras se od 21h na TV Pink održava spektakularno superfinale muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", sezone 2023/24. 20 superfinalista naći će se večeras prsa u prsa, a samo jedan od njih poneće titulu pobednika "Zvezda Granda"

Sezonu 2023/2024 "Zvezda Granda" na TV Pink netremice su pratili milioni gledalaca, te s nestrpljenjem svi iščekuju da vide koji takmičar će odneti pobedu, a ko će zapravo biti taj ili ta, zavisi upravo od gledalaca, koji će večeras imati priliku da glasaju za svog favorita.

No, međutim, kako su se gledaoci saživeli sa ovim muzičkim takmičenjem, ono je krilo mnogo zabave, muzike, dobrih pevača i pevačica, velikih talenata, suza, ispovesti, ali i svađa, te vam ekipa portala Pink.rs donosi one najžustrije koje su obeležile ovu sezonu.

CECA RAŽNATOVIĆ I SAŠA POPOVIĆ

Često su, tokom ove sezone, Saša i Ceca sukobljavali svoja mišljenja, ali se u ovoj svađi on umešao u razgovor Cece i Dragana Kojića Kebe.

- Htela sam da kažem samo da je Keba nagluv - rekla je pevačica nakon čega je Kojić obrazložio zbog čega nije dao glas takmičarki.

- Ja sam samo rekao da je nestabilno otpevala. A, postoje i ukrasi koji ne idu - rekao je pevač, dok je Svetlana tvrdil da njen kolega nije u pravu.

- Onog trenutka kad si s njom otpevao „U snu ljubim medna usta“, tad ti je krenula karijera - rekao je Popović, a Ceca mu je žestoko odbrusila.

- Videla sam ti po faci! Zbrčkao si se od bola, zbrčkao si se od tuge - rekla je Ražnatovićeva.

Još jedna kratka rasprava Cece i Saše nasmejala je milione, kada je Popović usred njenog izlaganja pritisnuo taster koji je označavao da je kraj njenog izlaganja, te je ona pobesnela.

- Čekaj, bre, da kažem, čoveče...Baš me briga što me je ugasio, nije on glasniji od mene, ja sam pevačica - rekla je Ceca, a Popović je namerno nastavio da je provocira i dodatno je razbesneo:

- Daj, bre, Saša, prestani da me zezaš - besna je bila Ceca, a Popović je popustio, pa je tražio da joj uključe mikrofon.

ĐORĐE DAVID I DRAGAN STOJKOVIĆ BOSANAC

Tokom jedne emisije, došlo je do sukoba i između Đorđa Davida i Dragana Stojkovića Bosanca, jer se Đorđu nije dopao Bosančev komentar na konto pevanja njegove kandidatkinje, te je tom prilikom zaurlao na kolegu.

– Hoćeš da kažeš da nije bila dobra? Hoćeš da kažeš da je „Robinja“ bila bolja? Ona je izgubila bitku na Robinji. Gledaj me u oči vamo. Ovo što pričaš lažeš jer ideš njemu niz dlaku. Dragane – urlao je Đorđe David.

MARIJA ŠERIFOVIĆ I VIOLETA VIKI MILJKOVIĆ

Naime, tokom jedne emisije u sezoni 2023/2024 muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", evrovizijska pobednica, Marija Šerifović ušla je u žestok verbalni okršaj sa koleginicom Violetom Viki Miljković.

-Dobro, hoćeš da me pustiš da ja kažem nešto? – rekla je Viki, a Marija joj ne momentalno uzvratila:

–Ma neću zato što lupaš gluposti i to je nevaspitano. Za to bi u Americi išla u zatvor, srećom pa nismo tamo. Ajde vodite je u ono njeno selo.

-Prestani, nisi u pravu. Prvo, da prestaneš da vređaš gospođice Marija – pričala je Viki, dok se Marija ljutito ubacivala:

–Pa ti si kandidata uvredila na nacionalnoj frekvenciji. O čemu ti pričaš budalo?

–Ako momku sa 22 godine, koji se bavi poslom koji se bavi, stoji na ovoj sceni, koji koliko znam nije bolestan, ništa mu ne fali. Vrlo je normalan, zdrav i prav. Ne treba da polazimo od toga da je neko bolestan, želim vam svima da ste zdravi, veseli i srećni. Znači, treba da se potrudiš da skines dve, tri kile jer ne treba da izgledaš tako u tim godinama – objasnila je Viki, ali Marija je ponovo burno odgovorila:

–Ćuti bre ne lupetaraj. Ja sam na dijeti bila jer imam diskusherniju, a to što sam debela, zar misliš da bih ja zbog nekog mršavila? O Bože, to prepuštam manje talentovanim pevačicama, budite mršave, jer ne znate da pevate.

