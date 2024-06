NASLONILA MU GLAVU NA RAME, NE SKIDAJU OSMEH SA LICA! Jelena Đoković podelila privatne fotografije sa Novakom: Evo kako su se proveli u Parizu

Jelena Đoković veoma je aktivna na društvenim mrežama gde sa pratiocima neretko deli trenutke iz privatnog života.

Sada je Jelena Đoković podelila niz fotografija i snimaka iz Pariza, gde je pokazala kako je uživala i šetnjama i znamenitostima ovog grada, a jedna fotografija posebno se dopala pratiocima.

Naime, ona je pozirala sa svojim suprugom Novakom Đokovićem, naslonila mu se na rame, a tom prilikom bračni par nije skidao osmeh sa lica.

Kako je zaprosio?

Ipak, zanimljiv je način na koji je Novak zaprosio Jelenu. Teniser je rešio da je zaprosi na najromantičniji način, ali se desio peh.

- Otišli smo na vožnju balonom. Iznajmio sam još jedan balon, koji je trebalo da se digne u trenutku kada bismo mi prolazili i otpustio bi znak na kojem bi pisalo "Hoćeš li da se udaš za mene?” Problem je nastao kada se balon zapalio, doduše ne tako jako. Jelena je počela da paniči. "O, bože. Imamo rupu u balonu" - otkrio je ranije teniser.

U želji da što pre ispravi situaciju, on se obratio vozaču balona, a onda se dogodila smešna situacija.- Onda sam videla drugi balon na kojem se pojavila, kako sam tada mislila, reklama. Pomislila sam da li je on lud, šta će ova reklama u to doba, a onda sam tek pročitala šta piše. Okrenula sam se, a on je već klečao s prstenom - rekla je Jelena svojevremeno.

Autor: pink.rs