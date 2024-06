Progovorila o svim aktuelnim temama.

Pevačica Elma Sinanović za emisiju ''Premijera - Vikend specijal'' govorila je o aktuelnim temama, a na samom početku prokomentarisala je brakove iz koristi.

- Meni su stalno govorili da sam ja s mojim mužem iz koristi, znam ja zašto sam bila s njim i to mi je dovoljno. Ljudi se zaljube, imaju nešto više, dođe ljubav i odluka da budu zajedno i da krenu u nešto zajedničko. Onda ljubav prestane i to je realno. Žao mi je kad čujem da dolazi do raskida veza i do razvoda - rekla je Elma i otkrila da ima udvarače koji joj šalju poklone:

- Stalno mi neki zgodni momci šalju neko cveće, neko piće. To su iskušenja razna, ali tu smo da odolimo iskušenjima. Zamisli da reagujem na svaki buket kakva bih ja to žena bila. U našem poslu je mnogo teško ženama - otkrila je pevačica i dodala:

- Ja ne volim da pijem alkohol, meni to ni vera ne dozvoljava. Ako se bavite ovim poslom treba da insistirate na tome da ne pijete alkohol. Mora čovek da radi na sebi - kaže Elma, a onda je progovorila o izabraniku ćerke Hulije.

- Udaće se ona, ima vremena. Zaljubljena je i u vezi. Dečko je normalan i iz Katara je, ima građevisku firmu, jako je pristojan i fin momak, nema ženu! Objasnila sam ćerki da mora nekad da iskulira te natpise.

Autor: Pink.rs