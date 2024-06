Svađa sa dečkom koštala ju je 5.000 evra! Tanja Savić otkrila još neke pikanterije: Časne sestre su se uvredile!

Koštalo je kao Svetog Petra kajgana!

Pevačica Tanja Savić izdala je novi album. Ona je otkrila i neke pikanterije, najpre da su se časne sestre pobunile, kao i da se posvađala sa dečkom.

Njen dečko Muhamed Bešić Muki je 11 godina mlađi od nje, a po zanimanju je pilot.

- Čitam komentare, neko sam ko želi da isprati želje svoje publike i poštujem njihovo mišljenje. Objektivna sam, ne gledam samo iz svog ugla. Desili su se negativni komentari za pesmu "Časne sestre", reditelj je imao jednu želju da devojka koja je glumila časnu sestru bude slobodnije obučena i prave časne sestre su se uvredile. Jako mi je žao, mislim da će nam skinuti pesmu zbog toga. Ja poštujem naše monahe, svetinje, našu crkvu - rekla je Tanja, pa otkrila detalje svađe sa Mukijem:

- Muki i ja smo se posvađali kad je moj album izašao. Taj dan nismo pričali. Neke gluposti su bile u pitanju. Ja sam mnogo emotivna, mene to na primer nervira, na meni se sve to vidi. Otišla sam na nastup nervozna i bolesna, zakasnila sam sat vremena jer sam morala sa njim da pričam, da izgladimo naš odnos. Častila sam sve goste pićem. Kad je trebalo da platim taj ceh bio je mnogo veliki, ali dobro, morala sam da se iskupim. Rekla sam im da naruče šta hoće, to me je koštalo 5.000 evra - rekla je za Blic pevačica.

Pevačica ne krije da će ponovo biti mlada, ali želi da ovog puta napravi veliku svadbu i obuče venčanicu.

- Oduvek sam sanjala da nosim venčanicu. Nisam nikada, a volela bih. Želim da napravimo veliku svadbu! Videćemo da li ćemo sleteti avionom, pošto se ja bojim, ali Muki je profesionalac u tome i ne bi trebalo da brinem - rekla je Savićeva i otkrila čime ju je pilot osvojio:

- Ja padam samo na emocije, a i imam i šesto čulo koje me vodi... Bilo mi je važno da ne pije alkohol i da ne koristi nedozvoljene supstance. Mi smo se upoznali u avionu, vozio je mene i moju ekipu i odmah mi je zapao za oko. Bio je to mali avion za privatne letove, tako da sam mogla lepo da ga vidim. Malo posle toga krenulo je naše dopisivanje...Tanja je ubeđena da će joj ova ljubav opstati.

- Ne smetaju mi godine, nekad se osećam kao da sam ja mlađa i mnogo toga učim od njega. To što je mlađi samo znači da je slađi! U njemu sam prepoznala ozbiljnost, on nije klinac - rekla je pevačica nedavno za domaće medije, koja svog izabranika već zove mužem.- Moj suprug je zaista divan! Niko nije ni znao da smo više od dve godine zajedno!

Autor: Pink.rs