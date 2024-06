SIN MUSTAFE SANDALA I EMINE JAHOVIĆ POSTAO REPER: Jaman krenuo stopama svojih roditelja, već snimio pemu, a evo kako on danas izgleda!

Pevačica Emina Jahović iz braka sa turskim pevačem Mustafom Sandalom s kojim ima dva sina - Jamana i Javuza.

Sada je njihov stariji naslednik rešio da krene istim stopama kao njegovi roditelji, te je počeo da se bavi muzikom. Naime, Jaman je postao reper i već je snimio jednu pesmu.

Inače, Emina je bila na sudu sa bivšim mužem zbog neplaćanja alimentacije.

- Principi su u pitanju stvarno, i dalje smo na sudu, ali to ne sprečava decu da se viđaju sa ocem - pričala je ona.

- Jaman je sada u pubertetu i treba mu puno pažnje i kontrole. Počeo je da izlazi, sad je postao di-džej, svake godine nešto novo. Mnogo sam posvećena i najbitinije mi je da sam dobra majka - izjavila je Emina, pa otkrila da li kontroliše sinovima društvene mreže:

- Ja bih volela da ja to mogu. I tu sad da kontrolišem decu ne mogu. Jaman ima 15 godina, ne mogu da mu slomim telefon, on ima svoju privatnost. Ja ne mogu da hakujem njegovu šifru i da mu gledam, jer on sada ima neke devojčice i ja to ne želim da čitam. To su njegove privatne stvari. Jedino što mogu to je da pričam sa svojom decom i to radim svaki dan - zaključila je Jahovićeva.

