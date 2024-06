NISAM SE TREZNIO GODINU DANA, ZAVRŠIO SAM NA BLOKATORIMA: Potresna ispovest Zvezde Granda o lečenju od alkoholizma, otkrio sve detalje BORBE!

Nekadašnji takmičar "Zvezde Granda" Aleksandar Josifovski privukao je veliku pažnju tokom muzičkog takmičenja, a malo ko zna njegovu životnu priču.

Naime, Aleksandar je još u tinejdžerskim danima počeo da konzumira alkohol, da bi na kraju morao da potraži stručnu pomoć kako bi se izlečio od alkoholizma.

Pevač je u svojoj ispovesti jednom prilikom otkrio detalje iz života.

- Kada sam bio tinejdžer i kada smo osnovali taj bend, počeli smo da pijemo. Ja sam došao u takmičenje gde moraš da budeš spreman, a alkohol ti daje iluziju, to svi znamo, a kada to postane svakodnevno, onda svaki dan budeš u iluziji. Svakodnevno sam pio poslednjih godinu dana. Tokom takmičenja sam mnogo napredovao kao pojedinac, saznao sam da što si svežiji, to si bolji, ovaj posao to i zahteva i to je bila odlična priča da se rešim alkohola - počeo je pevač.

Porok se odrazio i na njegov ljubavni život.

- Jeste, ja sam oženjen već sedam godina, kada popijem uvek budem srećan, žena se brinula za to što sam počeo svaki dan da pijem. Nisam smanjivao to i ona je počela da se brine. Nikada nije bila histerična, ali je bilo dana kada je bila tužna jer je znala da nosim sa sobom nešto što nije realno, ona je jako normalna, mnogo se brinula. Kada popijem uvek sam bio veseo i kada mi se prispava ja legnem i spavam. Alkohol nam je svuda dostupan, u celom svetu, to je nešto što me je stimulisalo u tom trenutku. Nisam znao da stanem. Postoje dva tipa ljudi, oni koji znaju da piju i oni koji ne znaju da piju, ja nisam znao da pijem.

GODINU DANA SE NIJE TREZNIO

- Godinu dana pre nego što sam prestao da pijem, pio sam svaki dan, putovali smo, imali turneje i preterivali u alkoholu - priznao je on i dodao:

- Moja žena Teodora mi je rekla da će mi sada alkohol smetati, a na kraju mi je stvarno smetalo. Moj krajnji rezultat je uvek bio u minusu, to mi je alkohol uradio, vukao me je nazad. Nisi svež, nemaš ideje za koje sada znam, nisi toliko zaintresovan, padne ti energija i volja. Volju sam izgubio skroz, kada sve to stavim zajedno, zdravlje, ‘Zvezde Granda’ i život. Kada sam došao u takmičenje shvatio sam da je žiri tu zbog nas, a ja sam došao pijan. Hvala Bogu, sada mi je puno bolje.

Kada je shvatio da mu alkohol ništa dobro nije doneo, rešio je da započne proces lečenja.

- Jesam, ja sam bio u jednoj instituciji koja se nalazi u Zemunu, to je ruska medicina, zove se ‘Doktor Vorobjev’, ja otvoreno pričam o ovome, ko ima mogućnosti da to uradi, neka uradi. Svi su bili tu za mene od početka do kraja, vodili su me kroz život i sa dobrom voljom da to shvatim morao sam sam sebi da pomognem i kažem sebi ‘meni treba pomoć’. Bilo je teško da to izgovorim, na početku kažeš sebi da nemaš, a onda kažeš da imaš, a kada prvi put to izgovoriš, onda si već pomogao sebi 50 odsto - priča pevač, pa nastavlja:

- Imao sam ličnog psihologa Sonju, ona me je gledala kao da sam njen sin, nakon toliko vremena mislila je da ja lažem, na kraju se ispostavilo da nemam problem kao što sam rekao na početku. Počeo sam da pijem zbog sreće, pa onda nastavimo da pijemo da dopunimo sreću, nisam imao nešto što me je mučilo u životu. Kada dogovorimo svirku, mi se odmah skupimo i idemo da pijemo. Kada nemaš kontrolu, onda postaje to problem, ali evo, već godinu i tri meseca ne pijem alkohol.

ZAVRŠIO NA BLOKATORIMA

- Ta institucija daje to, u tebe niko ne veruje da ćeš to da ostaviš, pored procedure osećaš se uvek prijatno, unutra je jako lepo i sve je tamo super. Na kraju dana i svih seansi kada se završe, glavna stvar je što niko ne veruje u tebe, pa ni ti sam u sebe, i onda je blokator ta glavna stvar koju uzimaš - pričao je takmičar.

Autor: Nikola Žugić