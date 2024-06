OTKRIVENA DUGOSKRIVANA TAJNA! Preko 18 godina niko nije znao zbog čega sin Ivane Žigon nosi majčino prezime, OVO je razlog!

Izvor: Hello, Foto: Instagram.com | |

Iako se plašila trudnoće zbog teške operacije koju je imala, Ivana Žigon je bila uporna te je istrajala u želji da rodi sina.

Glumica se na Vidovdan 2006. udala za 11 godina mlađeg Grigorija Brkovića, koji je zbog nje napustio monaški život.

Brak nije potrajao, ali tu je kruna velike ljubavi, njihov sin Stefan Stevo, koji nosi majčino prezime. Ivana je svojevremeno objasnila i zbog čega su tako odlučili.

- Prezime je dobio po želji njegovog oca (Grigorija), koji je imao dovoljno širine da kaže: ‘Pošto veliki glumac Stevo Žigon nije imao muških unuka, da se to prezime ne bi zaustavilo, naše dete, ako bude muško, neka se preziva Žigon’ - rekla je Jelena svojevreno.

Jelena je pre tri godine otkrila kakav odnos ima sa sinom, koji uskoro puni 18 godina.

- Bilo mi je mnogo lakše dok sam mu pevala uspavanke, slušao ih je bez pogovora. Sad o tome mogu samo da sanjam. Stefan Stevo je neverovatno duhovit i nesnosno tvrdoglav, ali mu sve oprostim kad ga vidim da čita. Napunio je 14 godina i voli da mi odgovori poslovicom, jer zna da će me to razoružati i da ću ga posle takve oštroumnosti pustiti da sa društvom igra igrice i do tri ujutru, što mi naravno ne služi na čast - rekla je Jelena za "Gloriju".

- Ponekad mi se zavrti u glavi kad me okrene oko svog malog prsta, ali se malo utešim kad se setim svog detinjstva. Recimo, kad sam direktorku škole koju sam pohađala ubedila da uruči pehar timu koji je izgubio, jer sam bila zaljubljena u njihovog kapitena... Sad se zatvorio krug i sad ja moram na svojoj koži da istrpim taj žigonovski jak personaliti – ispričala je glumica tada.

Autor: Nikola Žugić