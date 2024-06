ISTINA ISPLIVALA NA VIDELO! Futa konačno otkrio da li je Ceca UKRALA pesme od Jami!

Popularna pevačica Jasna Milenković Jami svojevremeno je podigla ogromnu prašinu kada je otkrila da joj je koleginica ukrala čitav album.

Iako Jami nije želela da imenuje o kojoj pevačici se radi, ljudima nije bilo potrebno mnogo da saberu dva i dva i da se dođe do zaključka da se radi upravo o Svetlani Ceci Ražnatović.

- Ceo taj album je bio sjajan, pesme su pravljene po mojoj meri, neke su čak bile i iz mog života. Onda se desio haos. Taj album nikada nije osvanuo pod mojim imenom. Album urađen za mene, dospeo je u ruke druge pevačice! Bila sam prinuđena da uradim drugi album, sa drugim pesmama i drugim autorima. Umešalo se svašta i to je potpuno promenilo estradne tokove. Da sam ja otpevala te pesme... Mislim, otpevala sam ih, ali... moja sudbina se preokrenula. Igrala se prljava igra, a ja je nisam znala. Možda je trebalo drugačije da je odigram. Ali, ni tada, nisada, ja ne umem da igram prljavo. Više mi nije žao. Uzdignute glave idem ulicom, nikome ništa ne dugujem, iako su meni dužni mnogi. Mnogi su se ogrešili o mene - ispričala je u jednom intervjuu.

Međutim, sada je na tu temu odlučio da progovori upravo kompozitor pesama Aleksandar Radulović Futa, koji je gostovao je podkastu "Petkast". On je otkrio i misteriju vezanu za "ukradeni" Cecin album "Fatalna ljubav".

Iako se niko do sada o toj temi nije oglašavao, sem Jami, Futa, koji je inače tvorac čuvenih hitova sa istog, sada je otkrio misteriju.

Na pitanje da li je su istinite tvrdnje Jasne Milenković, odnosno "da li joj je Ceca zaista ukrala pesme", Futa se začudio, a zatim je i objasnio šta se tačno dogodilo:

- Svako bi za sebe ono što mu se svidi. Jesmo mi izlog, ajde da kažem, ali nismo izlog za izvolite može. To nije isto. Marina i ja smo pravili pesme za nas. Pa smo onda svrstavali, ovo bi bilo dobro za ovog, pa ovo bi bilo dobro za onog, i tako dalje. Nikad nekom pevaču nismo prezentirali pesmu za koju smo mi mislili da nije za njih. Znači, pesme smo pravili kako nama padne. Da li ja sviram, pa ona tu nešto prepozna, ili ona kuva, pa meni se taj neki deo tamo dopadne, nema veze, to je sad neka domaća priča. Mi smo pisali za nas, pa smo određenim pevačima, određene pesme, ajde da kažem, sortirali. Jeste, to bio problem sa Jami, ispao je problem, jer sa njom je bio problem i za onaj prvi album, jer ona je upala u tu priču da nema para...Došlo je do situacije da ti pevači moraju da obezbede da to nešto košta. Znači, mi smo morali sebe da naplatimo u bilo kojoj situaciji, to znači, pevač treba da donese da plati, zato što mi ne poklanjamo pesme. Mi možemo da poklonimo neki put pesmu, ali ne svaku pesmu da svakom poklonimo kako svako misli da treba da mu poklonimo. Ona nije imala novac da plati, ni onaj prvi koji se zove 'Čokolada'.

Futa je otkrio i da li je Jami na kraju platila pesme koje je ostala dužna.

- Pa na kraju je neko tu "Čokoladu" platio, pa je taj album izašao. To je bilo, ja mislim, '93. godine. Da, '93. kad je Lucky Sound oformljen, jer smo bili prinuđeni da otvorimo privatnu izdavačku kuću. A kod Jami je zapalo tu par nekih pesama, da razdelimo, da ne mešamo taj prvi i taj drugi, nepostojeći album, taj što je otišao na razne strane. Prvi je, znači, bio regulisan, to je izašlo, napravili smo joj i hit Čokoladu, znam što je ona ostala nezadovoljna?! Znači, iz ničega si dobila neku Čokoladu i postala neka za koju se zna da peva taj hit i za koju će posle vremenom, na konto te Čokolade, da joj traje taj neki muzički vek! Nije otišlo sve sa albuma kod Cece, nego su možda dve pesme otišle kod Cece. Znam da je nešto otišlo kod Mire Škorić jedna ili možda dve. I tako na tri četiri mesta su otišle te neke pesme koje su bile snimljene za Jami i ne znam ni koliko je pesama bilo gotovo i koliko je pesama, uopšte, trebalo biti na tom drugom albumu, koji jednostavno više nije postojao - objasnio je Futa na kraju.

Autor: Nikola Žugić