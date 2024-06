Podkast "Bez ljutnje, molim" pratite na YouTube kanalu i portalu Pink.rs!

Gordana Uzelac, koja je godinama zaštitno lice Pink Televizije, ugostila je u svom podkastu "Bez ljutnje, molim" voditeljku Novog jutra sa dušom, Jovanu Jeremić koja je otkrila sve o svojoj ljubavi sa biznismenom Draganom Stankovićem.

- On je meni danas poslao poruku da sam njegova najveća ljubav - rekla je Jovana pa je dodala:

- Sećaš li se mojih intervjua nakon razvoda, stan, roleks, auto, i sve se obistinilo, pa čak i više od toga i vila u Grockoj je moja, Draganče se otvorio - rekla je Jovana sa osmehom na licu.

- Ja sam se potrudila da vredim, ženske tajne, muškarac se osvaja u krevetu. Nije to se*s, to je ljubav, to ne možeš da foliraš, ja volim svaki deo njegovog tela, ljubim svaki deo njegovog tela. Meni je bitno kako ja spavam kraj njega, spavam njemu na ramenu. On je sve što sam želela, on je nalik na mog tatu, a još jači. Ja ne mogu da doživim orgazam ako je muškarac nije jači od mene, da je moćniji od mene. Mene to loži, ja imam para sebi da kupim šta želim, ali on mora da bude jači. On mora da bude dobar čovek, mi se*som razmenjujemo energiju, a to je bitno, i treća stvar je da on mora da bude lojalan - rekla je Jovana.

Jovana je nakon toga progovorila i o razvodu od Vojslava Miloševića.

Kod mene je prestala ljubav sa njim, ja sam želela razvod, nije bilo perspektive, ali ja njega volim kao čoveka, međutim on je normalac, ja nisam - rekla je Jovana pa se ponovo osvrnula na Dragana:

Mojoj majci je rekla vidovita žena da ću ja imati dva braka i da ću upoznati pravog čoveka u 33-oj godini, što se i desilo. Rekla je da će biti jako uspešan i sporstista, a Dragan to i jeste. Videla mi je da ću imati dvoje, čak i troje dece. Iskreno on bi voleo i ćerku i sina, ali polako, sada želim da uživam. On meni jeste rekao da ja ne moram da radim, i meni to znači, rekao mi je "Bio ja sa tobom ili ne, ti ne moraš da radiš", i meni to znači mnogo, ali televizija je moj život, i to me radi. Hvala njemu na tome, ali ja ću raditi dok god živim - govorila je Jovana.

Autor: Nemanja Brajović