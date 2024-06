Hit! Matorina kuma Tamara, nakon Anitnih optužbi da je milione potrošila na parfeme, jednom objavom izazvala opštu pometnju! (FOTO)

Šok!

Anita Stanojlović, tokom emisije "Gledanje snimaka" iznela je optužbe na račun kume Jovane Tomić Matore, Tamare Marić, kako je kada joj je Matora ostavila karticu sa parama kako bi platila račune, potrošila sve sa kartice i to ne na ono na šta su namenjene, već na izlaske i parfimerije.

- Tamari se ostavlja njena kartica puna para da se plate računi. Mi izlazimo napolje, ostalo je nula dinara od šest miliona. Tamara joj je rekla da su to pare za kameru. Mi kada smo ušli na račun, videli smo da je 50.000 evra potrošeno na izlaske. Njih dve se štite da se to ne bi iznečlo. Tamara je pričala da je Matorinu mamu vodila na lečenje, a to je laž, a Tamara je koristila. Ja sam bila tu - rekla je Anita tada.

Matorina kuma Tamara oglasila se nakon ovih navoda za Pink.rs, ističući da je tužila Stanojlovićevu, a sada je novom objavom na instagramu izazvala pravi bum

Naime, nju je Anita optužila da je novac koji je Matorin u određenim parfimerijama, a sada je ona objavila fotografiju ispred iste sa emotikonima koji plaču od smeha, te se po svemu sudeći našalila sa celokupnom situacijom.

Autor: Nikola Žugić