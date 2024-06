PROZIVALI SU ME NA NACIONALNOJ OSNOVI I PRAVILI SMICALICE: Pobednica ZVEZDA GRANDA Šejla Zonić otkrila šta su značile SUZE u finalu!

Nije mogla da obuzda emocije u finalnoj noći, a sad je otkrila i zbog čega!

Posle punih devet meseci i napete borbe, završena je još jedna sezona popularnog muzičkog takmičenja, i titulu nove zvezde "Granda" odnela je Šejla Zonić.

- Imala sam osećaj da lebdim, da nisam ni na nebu, ni na zemlji. Toliko su me preplavile neke emocije, nisam znala da li sam srećna, da li sam tužna, da li sam ljuta. Stvarno su bile pomešane emocije, ali taj trenutak kad smo ostali samo Miki i ja, jer Miki i ja smo važili za dva favorita koja su iz Cecinog tima. Bila sam i srećna i ako Miki pobedi, jer smo oboje iz istog tima. Ono, baš je meni u tom trenutku bilo bitno...imamo mi tu međusobnu podršku. Kandidati, jedni između drugih, tako da podeda je naša - opisala je Šejla osećaj nakon pobede.

Šta su te suze trebale da kažu gledaocima? Da nije bilo lako, da je uloženo mnogo truda? Šta ste konkretno tim suzama poručili publici?

- Pa ne znam sad koliko je javnosti poznato šta se sve dešavalo pre finalne večeri i bilo je raznih prozivki i na nacionalnoj osnovi, od strane jednih i drugih...što je mene kao mladu osoba koja je totalno, ne mogu da kažem "operisana", ali totalno nije u tom filmu, ni u kom segmentu. Ja sam umetnik. Ja sam neko ko živi za umetnost, ko živi za ljubav i ja sam se isključivo time bavila. Onda mi je bilo šok! Zar je moguće da neko to radi sad baš pred finale, kad smo mi svi kandidati pod velikim stresom, kad se pripremamo da prezentujemo sebe na najbolji mogući način. Neko nam pravi smicalice i meni i mojoj mentorki, mojoj porodici. Meni je više zbog moje porodice. Jer oni su neko ko nije nikada bio u tom javnom svetu i to je na njih baš puno uticalo i odvratan je osećaj bio i na kraju sam zahvaljujući svojoj mentorki, koja je angažovala sve, uradila sve što je mogla da učini da istakne samo moje vrednosti, da istakne samo ono najbolje i da to stavlja u fokus naše javnosti.

Kada kažeš "smicalice", prevashodno ne misliš na raju, odnosno na ljude. Ljudi su glasali, ljudi su te prihvatili - To je bio pokušaj politizacije, je l' tako?

- Jeste, apsolutno. Tako je, politizacija, jeste.

Autor: Milica Krasić