VRATILA SE SEBI! Dušica Jakovljević menja svoj izgled! Pokazala novu frizuru, a o njenoj transformaciji svi pričaju! (FOTO)

Voditeljka Dušica Jakovljević godinama je jedno od najpoznatijih TV lica, a prepoznatljiva je po svom specifičnom stilu i eksperimentisanju sa frizurama.

Sada je Dušica Jakovljević odlučila da ponovo promeni imidž, a novu frizuru pokazala je pratiocima na svom Instagram nalogu.

"Ja nisam neko ko će da plače i moli. Do mene nije moglo da se dopre": Dušica Jakovljević iznela sve detalje dolaska kod Milice Mitrović i povratka na "Pink"

"Vrati se sebi. To je najvažnija adresa na kojoj treba da boraviš", napisala je voditeljka u opisu objave.

Podsetimo, Dušica Jakovljević nedavno se ponovo vratila na TV Pink, a o otkazu i ponovnom zaposlenju otvoreno je govorila.

- Staneš i kad sam došla na razgovor kod Milice nisam znala da li da se rukujem ili da je zagrlim. Grljenje je bilo nešto što sam prvo poželela da uradim. Nisam znala šta je ispravno da uradim. Lusi je na mene lajala jako. Milici sam rekla da su ''izvini'' i ''kajem se'' male reči. Osećala sam se šućmurasto... - rekla je Dušica i otkrila kakvu poruku je poslala Gordani Uzelac kad je poželela da se vrati na TV Pink.

- Kad sam ti pustila poruku koja je glasila: ''Šta misliš, da li bi me primili nazad?'', ti si mi rekla: ''Znam da Željko svima prašta i da je takav čovek, ali ne mogu da ti garantujem.'' Bila sam svesna da niko nije izrekao ono što sam ja, konsultovala sam čak i psihologe. Analizirali smo moje ponašanje u tim intervjuima. Rekli su mi da sam tada savijala ramena, što je značilo da mi je jako neprijatno dok to pričam. Ima tu mnogo toga, ''burn out'' sindrom, nošenje dece na svojim plećima... Stalno moraš nešto da se pravdaš. Ja sam mnogo sebe dala ljudima, dozvolila sam da delim nešto s publikom ili u intervjuima... Ja sam zabranila svojoj porodici da mi daju sugestije tokom emisija, reci mi posle... Nekako ti te neke stvari i kritike preseku entuzijazam. Ja svesna sebe, a s druge strane vrlo budalasto nesvesna sebe. Dok ne lupiš sam o zid, može da ti priča ko šta hoće - rekla je ona tada za Pink.

Autor: Milan Mitić