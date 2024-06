Ne možete da zamislite kakvog frajera šeta Marina Tadić! Pevačica konačno pokazala svoju jaču polovinu! (FOTO)

Ovo je njen suprug!

Poznato je da pevačica Marina Tadić ne voli da eksponira supruga koji se ne bavi javnim poslom, i izuzetno retko objavljuje slike sa njim.

Sada je međutim učinila presedan i napravila ono što gotovo nikada ne radi.

Marina je objavila fotografiju sa suprugom Urošem na svom Instagram storiju, a iako se mnogi pitaju da li to znači da bi on možda mogao da se pojavi sa njom na sceni na njenom beogradskom koncertu 01. decembra, to se kako za sada stoje stvari, ipak neće dogoditi.

-Ne, on neće nikada izaći na scenu. Pre može da se desi da dođu vanzemaljci, nego moj suprug. On ne voli da se eksponira uopšte. To je moj posao, ne gledamo da on učestvuje u karijeru, jer on nije iz tog posla – istakla je Marina nedavno za Grand i potpuno isključila takvu mogućnost da njen dragi izađe sa njom na scenu.

Marina je pre izvesnog vremena objasnila i zbog čega njen suprug ne vili da se eksponira, a ključ je u njegvom posmatranju scene.

– Kada vas muškarac vidi na sceni on je opčinjen vama i ako ste vi mnogo jaka figura njima to počinje da smeta i žele da ste domaćica i kod kuće. Ja ne pravim famu oko toga i mog posla, kod kuće sam mama i supruga, a na sceni pevačica. Imala sam sreću da sam pronašla muškarca koji nije želeo da me menja i da gleda na posao kako sam ja postavila– rekla je Marina koja ne dozvoljava da joj se suprug meša u posao.

–Ne pričamo uopšte o mom poslu, ne znam ni da li zna sve moje pesme. On je vrlo skroman jedan čovek, ne komentarišemo muziku i ne meša mi se u posao jer to ne bih podnela. Možemo da se posavetujemo, ali ništa više od toga da mi govori šta ću i kako ću ja. On je čovek pravnik – obajsnila je pevačica u emisiji „Bez filtera sa Sarom Miom“.

