Ne štedi reči!

Voditeljka Anastasija Buđić u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji ugostila je rođenu sestru Aneli Ahmić, Situ Ahmić, koja je prokomentarisala uključenje Asmina Durdžića u ovu emisiju.

- On prvo priča jednu priču, pa drugu...Ja nijedan dokaz nisam videla, osim onih montiranih golih slika. On se vodi onom parolom: "Hiljadu puta izgovorena laž, postane istina" - rekla je Sita.

- Ko je on Sita, ko je taj čovek - pitala je Anastasija.

- Mogu da kažem sve najgore. On je čovek koji je prevarant, lažov, nema nikakav novac. On je neko ko je mogao da stvori nešto u životu, ali nije. Ti dođeš da radiš kod njega, odeš kući praznih džepova, to ti priča kakav je on. Mnogo prevara je napravio. Austrijske stranice su objavile njegove prevare u koje su one mogle da uđu, najgori čovek kog sam u životu srela. Meni je Aneli prenosila da joj je on pričao da mu je sestra ku**a, da se tukao sa sestrom. Kada je taj video snimak izašao, mi smo bili frapirani. Meni moja mama govori pre toga: "Još će reći da si ti ovo", ja sam rekla da je nemoguće. Vibrira telefon, vidim da je neko ludilo. Meni su govorili da on govori u tiktok lajvu da sam ja s njim na tom snimku. Pokidala sam se cela, plakala sam danima, nisam mogla da verujem. Ja znam da ljudi u to ne veruju, ali ima onih poganih ljudi, moja deca idu u školu i u vrtić. Mesecima je to pričao, ja sam živela s tim, da bi sada on negirao - rekla je Sita.

- Da li se njegov otac oglašavao na tu temu - pitala je voditeljka.

- Da, njegov otac je rekao da je on snimao i tvrdio je da sam to ja. Šta mi više da pričamo o tome - rekla je Sita.

- Kako si doživela njihovo suočavanje - pitala je Anastasija.

- Pružanje ruke može da bude da je ona gospođa, kao što jeste, da je ona pokazala svoju veličinu, da sam ja na njenom mestu, nikada to ne bih uradila. Ona je naivna, ali će shvatiti sve kada izađe - rekla je Ahmićeva.

- Da li je Asmin pokušao da te kontaktira u neko skorije vreme, da li se javljao - pitala je voditeljka.

- Ne, Anastasija, nema kontakt s detetom, njemu to niko nikada nije branio. Pozvao me je nedavno kada je pustio one lažne fotografije da sam to ja, on je kao kupio te fotografije, nije znao da su lažne. Ono telo nema veze s mojim telom i nikada nije imalo veze s mojim telom. Ne mogu da popijem priču da nije znao. I tada je on mene pozvao i poslao mi skrinove tih ljudi iz Dubrovnika koji su mu rekli da imaju fotografije. Šta kao, umanjuje krivicu ako nisi znao da su lažne?! On za mene ne postoji, da okrene ceo svet. Ja da sam na Anelinom mestu, zamolila bih ga da se odrekne svog deteta preko papira i da je pusti da živi na miru - rekla je Sita.

Autor: Nikola Žugić