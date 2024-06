ŠOK POTEZ DRAGANE MIRKOVIĆ ZBOG KOJEG GORE DRUŠTVENE MREŽE! S Cecom godinama ne govori, a sad se obratila javno njenoj ćerki Anastasiji! (FOTO)

Potpuno neočekivano!

Mlada pevačica Anastasija Ražnatović i njen izabranik, fudbaler Nemanja Gudelj organizovali su nedavno tajno venčanje u vili na Dedinju u prisustvu najbližih. Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj objavili su tada na društvenim mrežama fotografije sa intimne ceremonije na kojima se može videti koliko je sve bilo bajkovito, a pevačica Dragana Mirković koja se u poslednje vreme nalazi u žiži javnosti zbog razvoda sa Tonijem Bijelićem, sada je sve iznenadila potezom.

Naime, Dragana Mirković, iako godinama nije govorila sa Cecom, iskoristila je priliku i javno čestitala Anastasiji i Gudelju brak.

"Sve najlepše od srca" - napisala je Dragana i stavila emotikon srca, a mreže su se odmah usijale.

Ceca o razvodu Dragane Mirković i Tonija

- To stvarno ne mogu da komentarišem, ja niti znam šta se dešava u nečijem životu, niti me to zanima. U svakom slučaju uvek je pretužno kad jedna porodica rastura. Nikome to ne želim i niko normalan to ne želi nekome. Naravno da sam uz koleginicu - rekla je Ceca za "Blic".

Autor: Milica Krasić