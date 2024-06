I DALJE ZATVARA OČI PRED ISTINOM: Munjez i nakon Zolinog i Stefaninog sve intimnijeg odnosa izabrao da veruje devojci, pa opleo po njemu: Krmak napada...

Ipak veruje njoj, a ne svojim očima.

Nakon što je napustio rijaliti njegova devojka Stefani Grujić postaje sve intimnija sa Lazarom Čolićem Zolom i svi ukućani, ali i gledaoci su ubeđeni da su minuti kada će ući u vezu, dok on to negira. Naime upravo on, Danijel Dujković Munjez oglasio se na svom Instagram profilu i poslao jasnu poruku.

Munjez je podržao svoju devojku, dok je Zolu nazvao krmkom koji napada Stefani.

Krmak napada kao Barselona. Ponosan sam na tebe ma šta god bilo mala - napisao je Munjez.

Autor: Nevena Panić