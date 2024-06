ŠEJLA MORALA HITNO DA SE OGLASI NAKON SVIH SKANDALA I ZABRANA: Ovo je sad za nju najveći izazov!

O pobedi Šejle Zonić u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" priča se danima, a javnost pažljivo prati svaki korak posle završetka takmičenja.

Nagađa se i dalje da li će biti pobedničkog koncerta u Tuzli, a Šejlin muž je pre dva dana otkrio da ih niko od nadležnih nije kontaktirao za koncert u rodnom gradu.

- Šejla je u finalu otpevala dve bosanske sevdalinke! Kao akademski muzičar na regionalnom takmičenju je predstavila svoju Tuzlu, Sanski Most i BiH na veoma lep i moralan način, a mnogi vide samo mržnju koju imaju u sebi i to izbacuju kroz razne uvrede prema Šejli koja nije bila ni rođena kada su se mnoge stvari izdešavale. Ne mogu nikome reći koga će voleti ili mrziti, ali ne radite to preko naših leđa - poručio je Šejlin muž i dodao:

- I da, do sada nas od nadležnih niko nije kontaktirao za pobednički koncert u Tuzli tako da postoji šansa da se ne desi. Bavite se realnim problemima da nam barem u budućnosti bude život lakši, bolji, srećniji… - napisao je Armin Zonić na svom Fejsbuk profilu.

Ipak, Šejla ne gubi vreme već ga je usmerila u to da pronađe najbolju pesmu, kojom će započeti muzičku karijeru.

- Najveći izazov i fokus posle pobede jeste definitivno pronalaženje odgovarajuće prve pesme koja će obeležiti početak moje solo karijere… - poručila je Šejla i dodala:

- Ulažem veliki trud i nadu i celim svojim bićem verujem da ću vas uskoro iznenaditi jednom predivnom melodijom i pričom od koje će biti satkana moja prva pesma - navela je pobednica "Zvezda Granda".

Autor: Milica Krasić