ŠOK DOKAZI! Sita je pričala ISTINU - Pink.rs u posedu prepiske između Janjuša i Ive Grgurić, nazivao je LJUBAVI, pa je pozvao na VEČERU! (FOTO)

Sita Ahmić, sestra Aneli Ahmić, večeras je porazgovarala sa Aneli, te joj je tom prilikom otkrila da je Marko Janjušević Janjuš, kada je izašao iz rijalitija zbog tragedije koja je zadesila njegovu porodicu, samoubistvo brata Mihaila Janjuševića, pisao bivšoj zadrugarki Ivi Grgurić.

Kako je Sita u razgovoru s Aneli istakla, ona je u prepiskama koje su isplivale uvidela da je Janjuš pozivao Ivu na večeru, tj. da je flertovao s njom, što je Janjuš negirao večeras, ističući da se samo kulturno zahvalio na saučešću koje mu je Iva izrazila zbog smrti brata.

No, međutim, ekipa portala Pink.rs došla je ekskluzivno u posed prepiski između njega i Ive, koje govore totalno suprotno. Na prepisci pre nego što mu je izjavila saučešće, jasno se vidi da Janjuš oslovljava Ivu s "ljubavi", dok mu ona, s druge strane, govori da to ne radi i da zna da je ne gotivi, što on ne gira.

Na narednoj prepsci se jasno vidi da mu je Iva izjavila saučešće 26. decembra, te i da joj je on odgovorio u smajlijima, a 5. januara joj je odgovorio na fotku sa instagrama hvalivši njen fizički izgled.

U nastavku njihovog razgovora, može se videti da Janjuš deli s njom kako se zapravo oseća, te i da je poziva na večeru, što Iva odbija, jer kako kaže, ne želi da ih niko uslika.

Autor: Nikola Žugić