Bogdana direktno udarila na Veljka! Evo šta mu je zamerila, pa izazvala lavinu komentara: Mogao bi nekad dete da pričuvaš!

Žestoko!

Veljko Ražnatović već godinama uživa u braku sa Bogdanom Ražnatović, a nedavno su dobili i trećeg sina kome su dali ime Isaija.

Može se reći da supružnici žive život kao iz bajke, da se međusobno dopunjavaju te da jedno drugome ništa ne protivureče niti zameraju.

Sa obzirom na to da je Cecin naslednik u poslednje vreme znatno slobodniji u ophođenju sa pratiocima na Instagramu, u njegovim duhovitim objavama može se steći utisak kako to on i majka njegovo troje dece zapravo žive.

Nedavno je podelio animaciju iz filma koji govori o starom Rimu.

Glavni akteri su gladijator i njegova supruga kraj koje stoji sin a iznad piše:

- Opet ideš u tu tvoju teretanu mogao bi nekada dete da pričuvaš.

U okviru objave Ražnatović je tagovao suprugu i stavio smajlić, a šta drugo su njegovi fanovi mogli da pomisle osim da je tema razgovora iz animacije tema i kojom se on i Bogdana bave u svom domu.

Cecin mezimac se trudi da bude otac za primer, što pokazuju snimci koje objavljuje sa naslednicima, istovremeno svestan je da bi trebalo više da je kraj njih sada kad im je očinska figura od presudnog značaja.

Trzavice u braku Bogdane i Veljka Ražnatovića očigledno nisu strašne i doprinose samo dinamici u odnosu.

Autor: Milan Mitić