Majka folkera Darka Lazića, Branka Lazić, udala se za biznismena Dragana Paunović.

Branka Lazić i Dragan Paunović obavili su venčanje su samo u opštini u Austriji, gde inače žive.

Darko Lazić trenutno sa suprugom Katarinom i naslednicima Lorenom i Aleksejem uživa na letovanju i nije prisustvovao ovom emotivnom činu. Ceremonija je bila intimna, bez većeg broja zvanica, a sa porodicom i prijateljima tek planiraju da proslave.

Veliko slavlje odloženo je za septembar, zbog brojnih poslovnih i privatnih obaveza. Prvobitno je bilo dogovoreno da se slavlje dogodi 21. juna, ali je Darko bio sprečen da dođe, što je još jedan od razloga zbog kog je sve pomereno.

Podsetimo, Darko je istakao da se ne meša u emotivni život svoje majke.

- Ne bih da komentarišem život svoje majke. Šta ona radi, to je njena odluka. Moja majka je zrela osoba i ono što ona hoće u životu, ja ću podržati. Mog oca više nema... Video sam da izlaze naslovi da joj branimo vezu, svadbu i slično. To bi bilo jako glupo. Ona treba da nastavi dalje - rekao je on svojevremeno i dodao:

- Druga stvar, Dragan je čovek koji je usrećuje i pruža pažnju, ja to podržavam. Dokle god je ona zadovoljna i ja sam. Kao što je ona mene podržala u svemu, tako podržavam i ja nju. Ne mešam se u njen život. Ona je žena koja ima godina i godina, dobro zna šta hoće, a šta neće.

Autor: Milan Mitić