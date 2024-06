Đina Džinović se pomirila s mamom Melinom?! Oprostila joj što je varala Harisa, pa dobila poklon o kom bruje svi na mrežama? (FOTO)

Dizajnerka Melina Džinović nedavno se razvela od pevača Harisa Džinovića, sa kojim je više od dve decenije bila u ljubavi, a 10 godina u braku i sa kojim ima sina Kana i ćerku Đina.

Đina Džinović je prvobitno bila u dobrim odnosima sa majkom Melinom, pa ju je posećivala u njenom novom domu na Novom Beogradu, a onda su im odnosi zahladneli i otpratila ju je sa društvenih mreža, o čemu se naširoko pričalo, a po svemu sudeću sada su majka i ćerka ponovo u dobrim odnosima.

Naime, Đina je otišla u poznati butik svoje majke, koji je i tagovala i tom prilikom isprobavala je posebnu haljinu koju je majka spremila za nju i po svemu sudeći je pozvala da proba. Haljina je bila u sivoj nijansi i veoma provokativnog dizajna zbog velikog proreza koji je otkrivao grudi i stomak.

Iako su Haris i Melina važili za skladan bračni par, kako su pisali domaći mediji, oni se nisu slagali oko jedne veoma stvari, a to je načina vaspitanja njihove dece. I dok se njihov sin Kan nije javno eksponirao, ćerka Đina itekako je aktivna na društvenim mrežama gde objavljuje veoma provokativne fotografije, a to se Harisu nikako nije dopadalo i nije to mogao da podnese.

Autor: pink.rs