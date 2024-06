Sloba Radanović bez dlake na jeziku o svojim estradnim svađama: Ja sam čovek koji uvek kaže ono što drugi misle (FOTO)

Ovo je njegov stav!

Pevač Sloba Radanović nema problem da kaže sve šta misli, pa tako je ovog puta bio surovo iskren kada je dao svoj sud o Dragomiru Despiću Desingerici.

Naime, Desingerica otkako se pojavio na muzičku scenu ne prestaje da šokira javnost na svojim nastupima gde udara ljude patikama i poliva ih.

Reper je nedavno istakao da će svojom najnovijom pesmom u potpunosti „pokoriti Slobu“ i da mu „neće biti dobro“, a folker je posle dva meseca zatišja ponovo potkačio repera.

-Da li se Desingerica kači na mene, pitate? Nije da se on kači na mene… Ja sam, jednostavno, rekao da mi se ne sviđa to što on radi. On je tad meni odgovorio… Ja sam čovek koji uvek kaže ono što drugi misle, al’ neće da kažu – rekao je prvo Sloba i dodao:

-Mnogo ljudi misli kao ja, samo što su šlihtare i niko nikome neće ništa da kažu. Ja imam svoje mišljenje! Kad nešto ne valja onda kažem da ne valja… Želim sve najbolje njemu, želim mu da što pre sazri, a duet sa njim? Ne, ne, ne bih to nikada snimio.

Radanović je otkrio i šta misli o duetu muzičke zvezde Svetlane Cece Ražnatović i Vojaža.

-Zanimljiva kombinacija mi je to – dodao je Sloba.

Autor: Milan Mitić