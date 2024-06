PALA SA POZORNICE USRED PREDSTAVE! Glumica Branka Petrić zadobila povrede, odmah prevezena u bolnicu!

Glumica Branka Petrić pala je sa pozornice tokom predstave i doživela povredu.

U pozorištu Madlenianum večeras se igrala drama "Da krenemo ispočetka", kada je došlo do nepredviđenih okolnosti.

Branki Petrić se naglo slošilo, zbog čega je odmah pozvana Hitna pomoć.Lekari su ubrzo stigli u pozorište, a glumica je prebačena u bolnicu.

Nikad nije prebolela smrt supruga

Podsetimo, glumica Branka Petrić, kako je nedavno priznala, za avanture svog pokojnog supruga Bekima Fehmiua, saznala je tek kad je objavio autobiografiju.

- Bekim je imao potrebu da mi se poveri, makar i u knjizi, a znao je da ću ja sve, kao i uvek, prihvatiti prijateljski. U šali sam mu govorila da bih se ja na njegovom mestu ponela još i gore - govori Branka, koju je Fehmiu u knjizi opisao kao Amazonku, dok ju je s obale posmatrao u moru sa sinovima Uliksom i Hedonom.

- Bekimov odlazak ne mogu da prebolim, ali njegov postupak, koji ničim nije nagovestio, mogu razumeti. Duboko je patio zbog bujica mržnje koje su izazvale stradanja širom naše bivše zemlje - od Vukovara, Dubrovnika i Sarajeva do Kosova i Beograda. Verovao je u plemenitu misiju umetnosti, no osećajući da se to urušava, povukao se iz javnosti i prestao da prihvata uloge - kaže Branka Petrić za Gloriu.hr, te dodaje kako je njen suprug sebi oduzeo život metkom iz pištolja koji mu je darovao američki scenarista Kler Hafake.

Autor: Milica Krasić