Poznata je i javna stvar da sestre Kovač, Aleksandra i Kristina, godinama nemaju dobar odnos. Probleme nisu ostavile u svoja četiri zida, već su javnost obaveštavale o tome

Aleksandra Kovač je svojevremeno saopštenjem obavestila javnost da se sa sestrom "razišla i poslovno i privatno", dok je Kristina u nekoliko navrata na društvenim mrežama prepričavala odnos i razne probleme koje je imala sa sestrom.

Poslednje u nizu oglašavanje Aleksandre bilo je pre nekoliko dana, kada je javnost obavestila da proživljava "mržnju, diskriminaciju i huškanje na agresiju i progon" koje doživljava od "određenih osoba", kako tvrdi, punih deset godina.

Aleksandra Kovač je okačila naslov otvorenog pisma njene sestre Kristine u kojem se nje odrekla, ali i optužila "određene osobe" (sestru) i medije, koji su preneli pismo da su krivi za navodni osećaj "mržnje, progona i huškanja na agresiju"

Kristina, koja već godinama nije u dobrim odnosima sa Aleksandrom, čim je videla ovaj post sestre, raspisala se na svojim društvenim mrežama i ponovo pokazala koliko ima loše mišljenje o sestri.

- Ne znam da li mi je smešnije ili tužnije kada vidim žalbe na "progon, maltretiranje, diskriminaciju, mržnju" i ove "proslave" deset godina pakla... Svakome ko ima pola mozga jasno je to da sam ja jedina u celoj toj priči proglašena potpunim zlotvorom - druga strana je tu nevina, dostojanstvena, visoko obrazovana, vredna, talentovana, radna, puna klase i porekla, divno vaspitana, naučno-istraživački orijentisana, dobra i plemenita, ničim zasluženo okaljana i stavljena u blamantan i sramotan položaj. Samo jedna od nas je okarakterisana kao nesuvisla seljanka, bruka za svoju porodicu, crna ovca, dokona i neuspešna jadnica koja želi u medije po svaku cenu, koja gradi karijeru preko skandala i traži pažnju na sve pogrešne načine, ne preza ni od čega. I sve to ne bi moglo biti dalje od istine, bukvalno - napisala je, između ostalog, Kristina, ćerka pokojnog kompozitora Kornelija Kovača.

- Nema problema, biću zauvek ta crna ovca, nosiću taj svoj krst. Ali zna mama, negde tamo daleko, da ja to nisam... Zna čak i tata, iako slab na drugu stranu, i sklon liniji manjeg otpora u ovom slučaju, i nesklon da ikada to prizna. Zna moj D... Zna moja Tara... I da, negde duboko zna i ona, ali će provesti ostatak života u negaciji tog znanja - dodala je Kristina, koja već dugo živi u Švedskoj.

- Ja sam otišla. Daleko, preko cele Evrope. Izgradila novi život koji ima vrlo malo veze sa mojim starim životom. Isključi mene iz svojih objava, svojih žalbi na diskriminaciju, isključi me iz svega, jer više tu ne pripadam - poručila je Kristina, uz zaključak da će se fokusirati na ćerku Taru i novi život.

Podsetimo, sukob sestara Kovač, Aleksandre i Kristine, rasplamsao se 2014. godine, a one su tada otkrile da je netrpeljivost među njima zapravo počela mnogo ranije. Kantautorke i rođene sestre devedesetih godina prošlog veka osnovale su muzičku grupu "K2", koja je bila jedna od najpopularnijih u regionu, ali su 1998. godine odlučile da se raziđu i da svaka samostalno nastavi da gradi svoj put. Osim poslovno, tada su se, kako su kasnije otkrile, razišle i privatno, a o tome da nisu u dobrim odnosima javnost je počela da bruji 2014. godine, kada je Kristina na Fejsbuku objavila otvoreno pismo u kom je navela da ju je Aleksandrin partner, muzički producent i kompozitor Roman Goršek, napao, a da sestra tom prilikom nije stala uz nju.

- To što je izrečeno od strane partnera moje rođene sestre bilo je skandalozno i neprijatno za čitanje. Prvi put me je javno pljuvao kada je Nina (Radojičić, prim. aut.) pevala pesmu 'Čaroban' na takmičenju za našeg predstavnika na Evrosongu, a pevala je i Aleksandra svoju numeru 'Idemo dalje'. Neću ulaziti u sitne detalje, ali oni koji me znaju svesni su tuge i problema koji su već godinama vezani za moj odnos sa nekada najbližom sestrom na svetu. Koga i kakvog voli, to je njena stvar. Šta će sve za njega da učini, takođe. Ali činjenica da njen životni partner javno pljuje njenu rođenu sestru spada u njen odnos prema meni - napisala je tada Kristina, objasnivši da je svađa izbila oko hora Hardkorus, kad ju je Goršek napao, a starija sestra je nije odbranila.

- Ja znam da joj se ne sviđam. Ne sviđa joj se što sam rodila dete i zapustila talenat i karijeru. Prvo joj se nije svidelo što sam se udala, a onda što sam se razvela. Što sam se ugojila... Moje dete otkako se rodilo pet godina skoro da nije imalo tetku, pa je onda šest meseci imalo, pa je, koliko vidim, poslednjih dana skoro nema. Oni koji me dobro poznaju su vrlo svesni tuge s kojom proživljavam sve probleme koje već godinama ima moj odnos sa Aleksandrom, nekada davno, najbližom sestrom i osobom na svetu. Ja sam najbližu sestru izgubila pre 20 godina. Aleksandra je mene izgubila danas - zaključila je tada Kristina Kovač u svom pismu.

Kako se pisalo, porodica Kovač nije podržala iznošenje privatnih dešavanja u javnost, a nakon Kristine ovim podovom oglasila se i Aleksandra.

- Moja sestra Kristina i ja smo našu poslovnu saradnju prekinule davne 1998. godine, nakon izdavanja dva "K2" albuma u Srbiji, kojom smo postavile nove muzičke standarde u ovoj zemlji. Posle toga naši putevi se razilaze, kako poslovno, tako i privatno. Tokom godina smo se razvijale kao pojedinci koji imaju potpuno različita interesovanja, nazore i ambicije, i retko smo bile u kontaktu, baš iz tih razloga. Moja sestra Kristina vodi svoj život, odrasla je osoba, odgovorna za svoje akcije i reči. Volim je i uvek ću je voleti, ali nas dve odavno ne razmišljamo, živimo i komuniciramo na isti način, i molim medije da to od sada pa nadalje uvaže - poručila je jednom prilikom Aleksandra Kovač.

Nakon majke, tekstopisca Spomenke Kovač, koja je preminula 2005. godine, Aleksandra, Kristina i njihova najmlađa sestra Anja pre par godina ostale su i bez oca Kornelija. Mnogi su pomislili da će tuga i bol ponovo ujediniti posvađane sestre, ali to se nije desilo.

Autor: Milan Mitić