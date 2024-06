Približila se kao nikad pre: Ceca zakazala koncert u Sloveniji, na samo nekoliko metara od granice sa Hrvatskom (FOTO)

Interesantno!

Početkom ove godine, zbog sramnih isapda Hrvata, muzička folk diva Svetalana Ceca Ražnatović bila je glavna tema tamošnjih medija, što je izazvalo opštu polemiku u čitavom regionu.

I dok su se nagađale i širile raznorazne teorije, o njenoj navodnoj zabrani, ona je stavila tačku na te priče i otkila šta je istina.

Međutim, nekoliko meseci nakon svega, najavljen je novi Cecin koncert u Sloveniji, i to u hali koja se nalazi samo 10 metara od granice sa Hrvatskom.

Kako se može videti, hala je jako blizu granice koja deli SLoveniju i Hrvatsku, a ono što je još zanimljivije, karte prodaju i Hrvati, odnosno njihov zvanični prodavac karata, ticket.hr.

"Ovako je zanimljivije", jedan je od komentara ispod objave koja je osvanula na društvenoj mreži "x".

Sahraniće me 🇸🇮 organizatori, koji su uspeli da pronađu sportsku dvoranu na 10m od 🇭🇷 granice 🙏 pic.twitter.com/4llyWp2Ucc — Ceca Press (@PressCeca) 21. јун 2024.

Podsetimo, nakon incidenta koji se dogodio početkom godine u Hrvatskoj, kada su pojedinci sebi dali za pravo da "probaju da govore umesto čitave svoje nacije" i uništili nekoliko bliborda u Zagrebu, na kojima su organizatori najvili koncert koji je Ceca održala u Sloveniji.

O navodima da joj je zabranje ulazak u Hrvatsku, Ceca je nedavno govorila:

- Pa nije, kad god gostujem u Sloveniji, ima mnogo moje publike koja dolazi iz Hrvatske jer to im je jako blizu, pošto ja ne nastupam u Hrvatskoj. Odmah da kažem, ja nemam nikakvu zabranu za Hrvatsku, to su dezinformacije. Ali ja ipak sve pozivam da dođu u Beograd, pošto smo mi odlični domaćini, ako Bog da, za sada su ozbiljni planovi, znači 99% radim Ušće u junu, nadam se da taj 1% neće prevagnuti. Ja uvek pozovem moju publiku iz bivših republika da dođu na Ušće kao što se to dešavalo i prethodnih godina, i za Marakanu, i za prvo Ušće i za drugo Ušće. Uvek kada su veliki koncerti u Beogradu, napomenem da smo mi sjajni domaćini, da će se sjajno provesti i to je neki srpski Woodstock - rekla je ona pre nekoliko meseci za Telegraf.

Autor: Milan Mitić