Prokomentarisao i reakciju svoje ćerke Maje, koja je, uprkos svemu, pokazala veliku empatiju prema Aneli.

Učesnica rijalitija ''Elita'' Aneli Ahmić danas je posetila jednu kliniku kako bi obavila abortus, a nakon njenog povratka u Belu kuću rasula se na sitne komade, kao i Marko Janjušević Janjuš. Oni su prolili reku suza, a ovim povodom oglasio se i otac Maje Marinković, Radomir Taki Marinković, budući da je i ona abortirala Janjuševo dete nakon Zadruge 4.

- Ne podržavam to. Žalim se što se to dogodilo, ali to je najbolje rešenje za nju. Aneli nema nikakvu perspektivu pored Janjuša. Isto je prošla kao moja ćerka. Videla je da je samoživ, da je materijalista, imala bi samo još jednu muku na glavi, dva različita su sveta - rekao je Taki za Pink.rs i progovorio o Majinoj reakciji koja je pokazala veliku empatiju prema Aneli:

- Maja je veliki čovek, pokazala je da se saoseća, svi su je osudili, ispalo je da je lažov, ali sve dođe na svoje - poručio je Marinković za naš portal.

