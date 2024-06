SRAM TE BRE BILO U TIM GODINAMA: Zorica Brunclik progovorila o Bekuti i parama koje joj je stavljala u DEKOLTE! (FOTO)

Hit priča!

Pevačica Zorica Brunclik iza sebe ima karijeru koju će retko ko na našoj estradi ostvariti, naročito ako se broje nagrade i tiraži.

- Možda bi mogli da me prestignu po tiražima, ali nažalost ne postoji više regularno beleženje. To su sada pregledi, u to se ne mešam. Ovi moji što to vode su pošteni, tako da koliko ih je toliko ih je. Ja sam ona koja imala po tri pobede na jednom festivalu, to je valjda kao kod košarkaša tripl dabl, kroz osmeh kaže Zorica koja priznaje da retko peva na malim prostorima iako smo je sreli pred nastup u jednom restoranu.

- Ovo je moj prvi nastup u Beogradu ovog tipa, ali je Miroljub presekao. Shvatila sam da velike zvezde, kakav je Željko, imao ovog tipa nastupe. Sa druge strane, mnogi ljudi nisu mogli da dođu na koncert pa postoje oni koji su više za restoranski ambijent. Meni je svejedno koliko je ljudi ispred mene, imam isti odnos, kaže pevačica i priznaje da joj se dešava da zaboravi tekst:

- Hiljadu puta sam zaboravila tekst pesme, nešto se zablentavim pa onda se izvučem nekako kažem: samo da proverim jel znate i uvek mi poveruju.

Zorica planira i sledeće godine da prvi put obuče venčanicu.

- Mi smo se venčali i ja sam posle 4 sata otišla na porođaj. Sledeće godine, na moj rođendan, ćemo proslaviti 40 godina braka i 70 mojih godina. Pošto nisam bila mlada, sada ću biti. Imaćemo obnovu zaveta i slavlje.Mnoge Zoričine kolege kažu da tokom leta puno rade i dosta češće jer je zarada veća, pa smo je pitali kakva je kod nje situacija.

- Ja sam imala najdužu turneju, 90 koncerata za redom ali bila sam mlada i popularna, a sada sam samo popularna, kaže kroz osmeh i dodaje:

- Svako u svoje vreme treba da radi koliko može i koliko ga traže. Možda kada bih se odala porocima i bila na stimulansima, šalim se, možda bih i izdržala. Došli smo u situaciju da možemo da proberemo i kažemo “stop”. Ništa nije vredno. Hoću da mi kažu da sam baba riba i da mi bude lepo u penziji, da uživam.Ona se osvrnula na to kako je razmišljala kao mlada.

- Kada sam ušla u taj svet poznatih bila je jagma oko mene. Ja kao pametna žena razmišljam: ja ću to da odbijem i rasporedim da me ne izgustiraju pa zaborave. I onda shvatim da sam pogrešila. Često se setim svega i kažem: Bože, hvala ti 50 za godina na sceni i biti udata i trudna i sa porodicom, i izazvati pažnju. Kažem sebi: bravo Zoko.

Pevačica se ovih dana družila i sa radnicima koji su u njenom kraju rešavali problem kanalizacije.

- Iznenade se kada izađem i pitam: hoćete kafu. Oni zamuckuju pa kažu da hoće. Ja kuvam i nosim, oni piju i kažu: nas ovde niko nije za sve ove godine pitao da nam skuva kafu. Znam kako im je, onaj asfalt upeklo i dole i gore.

- Ja imam toliko muškaraca u kući ali oni svi zaspu, a ja jedina ostanem da buljim pa im prepričavam. Za ovo će me ubiti kada ispričam. Nisam objektivna jer uvek mislim da će naši da pobede pa se nerviram. Sa Enegleskom su božanstveno igrali, a izgubili smo, kaže pevačica a na pitanje šta misli da li bi pomoglo ako bi starlete otišle kod njih.

- Ako bi cice otišli ovi bi naši izgubili pre nego što bi izašli na teren, tako da neka svako sedi kući i radi svoj posao

Autor: Milica Krasić