RAZGOLITIO SE MILAN MARIĆ! Glumac pokazao izdanje iz kuće, ne treba mu ODEĆA na plus 40! (FOTO)

Glumac Milan Marić (33) pokazao je fotografiju iz svog doma, na kojoj ga vidimo razgolićenog.

S obzirom na to da je u srpskoj prestonici, gde Marić živi, ovih dana i do 40 stepeni, ne čudi što je odlučio da pozira bez majice.

Crno-belu fotku okačio je na Instagram stori, a nema sumnje da je na ovaj način posebno obradovao dame, koje ga u velikom broju prate na ovoj društvenoj mreži.

Milan je, inače, nedavno podelio još jednu golišavu sliku, o kojoj se i te kako pričalo.I ta fotografija je bila crno-bela, a pozirao je polugo dok ispija belo vino.

Marić je, podsetimo, u jednom trenutku zbog uloge imao više od 100 kilograma, a o tome je javno pričao, te istakao da mu nije bilo lako da nabaci kile.

- Ugojiti se je teže nego smršati. Savetovali su mi da jedem jaja, slaninu, piletinu, sve sam jeo i jednostavno - ništa. Dostignem 82 kg i odmah se vratim na 80. U jednom trenutku sam jeo za doručak pet, šest jaja sa slaninom. To mi je bio doručak. To je ozbiljna opasnost, jer kada sam prešao stotku, to mi je postala navika. Odlučujući trenutak da moram da smršam bio je kada sam nekako uspeo da obučem jednu kožnu jaknu. Bio sam na kafi napolju, to nikada neću zaboraviti, odveže mi se pertla, i kada sam se sagnuo da je zavežem, puče mi jakna posred leđa - rekao je glumac ranije.

Autor: Milica Krasić