Kačavenda me kopira: Zorica Marković razvezala jezik i brutalno isprozivala Milenu! (VIDEO)

U emisiji "Pitam za druga" Zorica Marković dala je svoj sud o aktuelnim dešavanjima i učesnicima u Eliti!

Pevačica i nekadašnja rijaliti učesnica Zorica Marković gostovala je u emisiji "Pitam za druga" kod voditeljke Anastasije Buđić. Ona je govorila o akrutelnim dešavanjima u "Eliti", a veliku pažnju privukle su reči koje je izgovorila za Milenu Kačavendu.

- Milena Kačavenda me kopira, sedi gde i ja... Neke fore tako, ali je to providno kao celofan. Ne može da se kaže da je glupa, da nije namazana, ali to su oni ljudi zamrznuti u devedesetim, kao neki autoriteti. Koji autoritet u rijalitiju kad tamo niko nikog ne poštuje? Ona je mene spominjala na početku, njen ulazak je okej, bila je tema i zna zašto je ušla. Ona je odradila ono što se od nje očekivalo - govorila je Zorica.

Autor: A. N.